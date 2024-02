Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le Grand Anneau (représenté en bleu) et l'Arc Géant (représenté en rouge) dans le ciel.

Crédit: Stellarium

Des chercheurs de l'Université de Central Lancashire, menés par la doctorante Alexia Lopez, ont mis en évidence une structure colossale nommée le "Grand Anneau". Situé à 9,2 milliards d'années-lumière de notre planète, ce gigantesque anneau mesure environ 1,3d'années-lumière de, avec une circonférence avoisinant les 4 milliards d'années-lumière. Pour imaginer sa taille, vu depuis la, il faudrait l'équivalent de 15 pleines lunes pour en couvrir le diamètre.Ce n'est pas la première fois que Alexia Lopez découvre une structure de grande taille. Il y a deux ans, elle avait déjà identifié l'Arc Géant, une autre structure massive, mais le Grand Anneau se distingue par sa taille et sa forme.Le plus intrigant dans cette découverte est la proximité cosmologique entre le Grand Anneau et l'Arc Géant. Ces deux structures, situées à la même distance de la Terre et observées au même moment cosmique, ne sont éloignées que de 12 degrés dans le ciel. Cette proximité laisse supposer qu'elles pourraient faire partie d'un système cosmologique encore plus grand, ce qui remet en question de nombreuses théories actuelles.Une des explications envisageables pour le Grand Anneau est qu'il pourrait être le résultat d'oscillations acoustiques baryoniques (BAO) dans l'univers primordial. Cependant, cettepeine à expliquer la taille et la forme non sphérique de l'anneau. D'autres hypothèses, comme la théorie de laCyclique Conforme (CCC) de Sirou l'influence de cordes cosmiques, sont également envisagées.Ces découvertes soulèvent de nouvelles questions sur le Principe Cosmologique, qui postule une distribution uniforme de la matière dans l'Univers à. Le Grand Anneau et l'Arc Géant, de par leur taille démesurée, défient cette idée d'univers homogène.Le Grand Anneau présente une forme quasi-parfaite d'anneau dans le ciel, mais des analyses plus poussées suggèrent une structure en forme de spirale, comme un tire-bouchon, orientée face à la Terre. De son côté, l'Arc Géant apparaît comme un immense croissant deLa découverte de ces structures a été rendue possible grâce à l'étude de lignes d'absorption dans les spectres de quasars observés par le Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Ces quasars, extrêmement lumineux et lointains, révèlent des galaxies intermédiaires qui, sans cela, resteraient invisibles.Alexia Lopez a présenté ses travaux sur le Grand Anneau lors de la 243ème réunion de l'American Astronomical Society, mettant en lumière cette énigme cosmique.