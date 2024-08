Rare: des astronomes observent un Jupiter chaud en pleine migration vers son étoile

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration de l'orbite de TIC 241249530 b comparée à celles de Mercure et de la Terre dans notre Système solaire.

Crédit: NOIRLab/NSF/AURA/R. Proctor

Un nouveau type de planète géante gazeuse, avec une orbite elliptique et rétrograde, pourrait chambouler notre compréhension des "Jupiters chauds". Découverte grâce au télescope WIYN de 3,5 mètres de la NSF, l'exoplanète nommée TIC 241249530 b présente des caractéristiques orbitales uniques, suggérant unefuture intrigante.Actuellement, plus de 5 600 exoplanètes ont été confirmées. Parmi elles, 300 à 500 sont des "Jupiters chauds", de grandes planètes gazeuses en orbite très près de leur étoile. La découverte de TIC 241249530 b, qui suit une orbite extrêmement étirée et dans le sens inverse de la rotation de son étoile, offre une nouvelle perspective sur la formation et l'évolution de ces planètes.Les premières observations ont été faites grâce au satellite TESS de la NASA, détectant une baisse de. Les astronomes ont ensuite utilisé leWIYN et ses instruments NESSI et NEID pour confirmer et analyser ces variations, révélant la nature de l'L'analyse spectrale a confirmé que TIC 241249530 b est environ cinq fois plus massive que Jupiter et suit une orbite avec une excentricité de 0,94, l'une des plus élevées jamais enregistrées pour uneen transit. Ce comportement unique implique des températures extrêmes, oscillant entre celles d'une journée d'été et suffisamment chaudes pour faire fondre le titane.La rétrogradation de cette exoplanète, c'est-à-dire son orbite dans le sens opposé à la rotation de son étoile, est rare et éclaire son histoire de formation. Les forces de marée de l'étoile devraient progressivement circulariser son orbite, offrant un aperçu crucial sur la stabilisation et l'évolution des Jupiters chauds.Arvind Gupta, chercheur postdoctoral à NOIRLab et auteur principal de l'étude, souligne que TIC 241249530 b, par son caractère unique, permet de mieux comprendre le processus de migration des planètes géantes gazeuses vers des orbites plus serrées et circulaires.Avec seulement deux exemples de cette phase pré-migration des Jupiters chauds, cette découverte appuie l'idée que les planètes géantes gazeuses évoluent vers des orbites plus proches et circulaires, fournissant des données précieuses pour les astronomes.