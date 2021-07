Une remarquable résistance à l'irradiation aux ions lourds élucidée



Des chercheurs de l'Iramis/Cimap et leurs partenaires expliquent la tenue à l'irradiation aux ions lourds du nitrure de gallium (GaN) par l'auto-guérison des défauts à haute fluence. Leurs travaux confirment l'attrait des semi-conducteurs à base de nitrures pour l'électronique spatiale.Les semi-conducteurs de la famille des nitrures (InN, GaN, AlN et leurs alliages) bénéficient d'une remarquable résistance aux rayonnements qui laisse envisager leur utilisation pour la prochaine génération d'électronique spatiale. Cependant, leur réponse aux ions lourds très énergétiques est encore mal comprise. Or ces rayonnements pourtant très minoritaires peuvent causer des dommages considérables sur les. Les faisceaux du Ganil permettent de simuler en laboratoire les effets de tels rayonnements.Des scientifiques du Centre desur les ions, leset la photonique (Cimap) ont choisi d'étudier le nitrure de(GaN) sousaux ions lourds rapides du Ganil. En combinant expériences et simulations, ils ont obtenu une description fine des défauts formés dans GaN. Leslatentes laissées par les ions sont constituées de "poches" de GaN amorphe et de bulles d'(N2) induisant des contraintes locales dans le. À plus haute, les traces se chevauchent et GaN recristallise aussi bien dans les zones "amorphisées" que dans d'autres partiellement ordonnées. Ainsi les dommages sont-ils réparés et l'extraordinaire résistance de GaN à l'irradiation aux ions lourds est-elle expliquée !Ces travaux se poursuivent notamment par l'étude de matériaux plus complexes tels que des alliages ternaires.Ils ont été réalisés en collaboration avec l'Institute ofand Nuclearde Lisbonne (Portugal) et l'd'Helsinki (Finlande).