Où en est la révolution quantique ?

Introduction à la révolution quantique

Le CNRS et l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) ont coorganisé, fin 2023, un cocktail Innovation offrant un état des lieux sur le thème "Révolution quantique - Horizons et réalités derrière le buzz". © CNRS

Technologies quantiques en France: écosystèmes et start-up

Mesurer la puissance quantique: au-delà du nombre de Qubits

Caducité des protocoles actuels

Née au début du XXe siècle, la physique quantique nous a apporté de nombreuses innovations, comme le transistor ou le laser. Ses retombées connaissent une forte accélération ces dernières années, entraînant une course mondiale vers l'avantage quantique. Mais qu'en est-il en France ?Le développement des technologies quantiques, et en particulier celles liées à l'informatique, s'est accompagné de promesses d'un véritable bondet sociétal. Il n'est cependant pas toujours facile de s'y retrouver, tant les annonces s'enchaînent dans ce domaine si pointu. Le CNRS et l'Association nationale de la recherche et de la(ANRT) ont coorganisé, fin 2023, un cocktail Innovation offrant un état des lieux sur le thème "Révolution quantique - Horizons et réalités derrière le buzz".", affirme Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT. L'avantage quantique, c'est-à-dire le moment où les ordinateurs quantiques résoudront en quelques fractions de seconde des problèmes réclamant des centaines d'années, voire bien davantage, à des machines classiques, sera sans doute atteint un jour. Il reste cependant difficile d'estimer quand cela arrivera.En attendant, laa déjà abouti à des révolutions technologiques. Elle a en effet profondément bouleversé le XXe siècle, avec des avancées telles que le transistor, le laser, la diode, les horloges atomiques ou encore le GPS. Au XXIe siècle, ces technologies se concentrent beaucoup autour de l'informatique quantique. L'idée est d'employer, au lieu des bits binaires ne pouvant avoir comme valeur que 0 ou 1, des qubits capables de combiner plusieurs valeurs et états en même temps.explique Pascale Senellart, directrice de recherche CNRS au Centre de nanosciences et de nanotechnologies, membre du Conseil présidentiel de la science , co-fondatrice et conseillère scientifique de la startup Quandela La physique quantique comprend en effet des phénomènes complexes et fascinants, qui n'ont parfois aucun équivalent dans notre monde. Dans l'intrication quantique, par exemple, deux particules ou groupes de particules sont liés et chacune voit ses propriétés quantiques dépendre de celles de l'autre. Ce phénomène, qui ne serait pas si surprenant pour des particules mises en contact, a lieu quelle que soit la distance entre elles. Cependant, mesurer la valeur de ces états quantiques détruit cette intrication. Ces propriétés contre-intuitives nourrissent les avancées permises par la physique quantique.", poursuit Pascale Senellart. Elle cite d'abord les simulations quantiques des années 80, utilisées pour le développement deet de médicaments, et l'algorithme de Shor, montrant un exemple possible d'avantage quantique découvert en 1994 pour la factorisation des grands nombres en leurs facteurs premiers. Plus récemment en 2017, les premières communications quantiques à longue distance ont été réussies en Chine, et Google a annoncé, en 2019, un premier cas concret de calcul effectué par unqui n'aurait pas été réalisable sur des machines classiques.En France, l'écosystème du quantique est organisé autour de forts liens entre des établissements publics de recherche et des startups, souvent fondées par des chercheurs et docteurs issus de ces laboratoires. Une vingtaine de startups et une cinquantaine de brevets sont ainsi sortis de laboratoires sous tutelle du CNRS, ce qui permet de multiplier les approches vers l'avantage quantique. Quandela se concentre par exemple sur les qubits à base de photons, Alice & Bob sur les supraconducteurs, C12 et Quobly respectivement sur le spin de nanotubes de carbone et de semiconducteurs, etc., avance Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation du CNRS. stratégie nationale d'accélération pour les technologies quantiques ."Cette stratégie, inscrite au sein de France 2030, implique notamment le Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) Quantique , piloté par le CNRS, le CEA et Inria. De nombreux défis demandent en effet à être relevés. Le développement des technologies quantiques repose sur plusieurs chaînes de valeurs, c'est-à-dire des suites d'éléments essentiels, en particulier techniques. Leurs maillons sont des composants et des techniques issus de filières comme la photonique, le silicium ou les atomes froids. Or ces éléments ne sont pas tous fabriqués, voire disponibles, en France. Assurer leur approvisionnement représente un véritable enjeu de souveraineté nationale.Les bonnes métriques doivent également être identifiées. Connaître le nombre de qubits ne suffit pas à comparer deux ordinateurs quantiques, car il faut par exemple savoir combien de qubits parviennent à fonctionner ensemble sur un même calcul. Sur ce point, Welinq travaille sur les communications quantiques entre ordinateurs quantiques afin de mettre leur puissance en parallèle. La capacité de ces systèmes à corriger leurs propres erreurs est aussi cruciale. Ces questions anticipent également le moment où ces machines dépasseront le millier de qubits, ainsi que les passages à l'échelle qui seront nécessaires pour une utilisation industrielle des technologies quantiques.L'informatique quantique a en effet été longtemps cantonnée à des simulations, car les véritables ordinateurs quantiques ne datent que de seulement quelques années et disposent d'un nombre aujourd'hui limité de qubits. Les formations universitaires dédiées aux techniques actuelles restent donc récentes, avec encore peu d'étudiants formés du master au doctorat dans cette spécialité. Beaucoup de thèses CIFRE ont été financées afin de combler l'énorme écart entre offre et demande, d'autant que les besoins en informaticiens quantiques sont appelés à exploser dans les prochaines années, comme cela s'est produit avec la révolution de l'intelligence artificielle. Diverses entreprises, dont EDF,ou Thalès, s'attachent déjà à former et attirer les meilleurs profils.Les technologies quantiques vont en effet bouleverser de très nombreux domaines, au-delà du seul calcul haute performance: simulation, conception de nouveaux matériaux et médicaments, télécommunications,, IA, capteurs extrêmement précis, systèmes de navigation inertielle, etc.Enfin, l'avantage quantique implique que les protocoles actuels de cybersécurité et de cryptographie sont voués à devenir caducs. Ils sont en effet basés sur des problèmesspécifiquement choisis pour la difficulté qu'ont les ordinateurs classiques à les résoudre. Or les ordinateurs quantiques pourront briser ces protections grâce à l'algorithme de Shor, et ce à relativement court terme.Toutes ces problématiques rassemblées forment d'énormes enjeux de souveraineté économique et stratégique. La France, grâce aux liens forts entre ses tissus académique et industriel dans le domaine du quantique, investit efficacement pour relever ce défi crucial., se réjouit Neil Abroug, coordinateur national de la stratégie quantique auprès du Secrétariat général pour les programmes d'investissement (SGPI).."