Sur le même thême

Simulation en temps réel pour la thérapie par ultrasons

Pour optimiser une nouvelle technique de thérapie par ultrasons, un modèle du comportement des ondes ultrasonores dans les tissus biologiques a été développé par le CEA. Dédié à la conception de sondes et de protocoles de traitement, il permet de calculer la dose d'délivrée par des ultrasons de haute intensité dans les zones ciblées.Moins invasive et moins nocive que la, lapar ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) est utilisée pour le traitement de diverses pathologies. Cette méthode innovante consiste à utiliser l'd'un faisceau ultrasonore pour provoquer un échauffement localisé visant à modifier ou détruire les cellules ciblées. Se fondant sur leur expérience à la fois endans les structures complexes et end'interactions des ultrasons avec les tissus biologiques, les chercheurs du List,de CEA Tech, et du laboratoire INSERM LabTAU ont développé un modèle du comportement desultrasonores dans les tissus biologiques.En partenariat avec la société EDAP-TMS, le List a développé en 2018 un module de simulation enréel de l'échauffement local des tissus pour le traitement du. Cepermet, en fonction des paramètres biologiques du(morphologie, propriétés des tissus...), de simuler letransmis, l'élévation locale deassociée et la dose d'énergiedélivrée dans les tissus pour in fine dimensionner la lésion induite. Une brique logicielle issue de ces travaux est en cours d'intégration au sein duFocal One® commercialisé par EDAP-TMS.Des essais cliniques seront mis en oeuvre l'prochaine, durant lesquels les images de lésions observées par échographie de contraste après traitement seront comparées aux résultats obtenus par simulation. Par la suite, le logiciel sera optimisé pour permettre unetemps réel avec le praticien.