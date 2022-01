Une solution optimisée pour lubrifier des composants mécaniques





Images en microscopie électronique à balayage (MEB) des surfaces DLC, a-C:H et ta-C, après glissement dans différentes solutions de lubrifiant contenant des molécules soufrées. © LTDS (CNRS/École Centrale de Lyon/ENTPE)

Références

Contacts:

