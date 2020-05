Stockage électrochimique de l'énergie: des MXenes de forte puissance

Représentation des feuillets de MXènes obtenus par les chercheurs. © Qing Huang

Les MXenes sont des matériaux de deux dimensions utilisés en mille-feuille dans la conception d'électrodes pour le stockage de l'énergie. Ils s'obtiennent en enlevant les couches "A" d'un matériau précurseur "MAX", avec des produits aussi dangereux que l'fluorhydrique. Pour rendre le procédé plus sûr et augmenter le choix des précurseurs, une équipe internationale concentréedusur le stockage électrochimique de l'(RS2E) est parvenue à remplacer les acides nécessaires par des sels fondus. Ces travaux, publiés dans, ont permis, en plus de synthétiser de nouveaux MXenes, d'obtenir des performances électrochimiques remarquables pour le stockage de l'énergie dans des électrolytes à base d'ionsLes MXenes sont des2D de choix pour les électrodes des supercondensateurs, car leur structure en feuillets offre une grandeaccessible aux ions de l'électrolyte. Ils s'obtiennent en dissolvant partiellement des matériaux, appelés MAX, dans des solutions à base d'ions fluorures tels que l'acide fluorhydrique, qui est extrêmement toxique et dangereux à manipuler. De plus, cette méthode limite lede précurseurs MAX utilisables et laisse en surface des MXenes des groupeset hydroxyles, dont la réactivité est difficile à contrôler. Une équipe internationale, comprenant des membres du réseau duRS2E (1), a développé une nouvelle méthode de synthèse qui permet de s'affranchir des ions fluorure et hydroxyles.Le système repose sur l'utilisation de sels fondus à 700 degrés, principalement du chlorure de, bien moins nocifs que l'acide fluorhydrique, mais qui ont la même utilité. Ce procédé permet de préparer de nouveaux MXenes, mais aussi de contrôler lade surface de ces matériaux. Les chercheurs ont ainsi pu concevoir des électrodes ende(Ti) qui, comparées aux électrodes de batteriesclassiques, présentent une capacité moindre (2), mais se chargent et déchargent beaucoup plus vite. Elles stockent moins d'énergie, mais la délivrent avec plus de. L'équipe compte à présent obtenir davantage de nouveaux MXenes, avec l'espoir de trouver des matériaux encore plus performants.Ces travaux ont réuni des chercheurs du Centre interuniversitaire deet d'des matériaux (CIRIMAT, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier/Toulouse INP), du laboratoire Conditions extrêmes et matériaux: hauteet(CEMHTI, CNRS/Université d'Orléans), de l'de Chine et des universités du Sichuan (Chine) et de Linköping (Suède).Youbing Li, Hui Shao, Zifeng Lin, Jun Lu, Per O. A. Persson, Per Eklund, Lars Hultman, Mian Li, Ke Chen, Xian-Hu Zha, Shiyu Du, Patrick Rozier, Zhifang Chai, Encarnacion Raymundo-Piñero, Pierre-Louis Taberna, Patrice Simon, Qing Huang.A general Lewis acidic etchingfor preparing MXenes with enhanced electrochemical performance in non-aqueous electrolyte.Nature Materials, 2020.