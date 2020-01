Stockage magnétique plus performant: cartographier le magnétisme à l'échelle atomique

Représentation de la jonction du microscope à effet tunnel avec en gris la surface sondée et en orange la pointe en cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre pur est plutôt mou, malléable, et présente sur ses surfaces fraîches une teinte rosée à pêche. C'est un...) molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain...) atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. La...) nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.) carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.) blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux continu, d'où l'image que l'on en donne parfois :...)

© IPCMS (CNRS/Univ. Strasbourg)

Observer et contrôler le magnétisme de surface à l'échelle atomique est un enjeu majeur dans la recherche d'un stockage magnétique de plus en plus performant. Grâce à une molécule magnétique greffée sur la pointe d'un microscope à effet, des physiciens ont mis auuneversatile donnant accès à une double information sur leà l'échelle atomique.L'possède une aimantation microscopique, son, qui, en l'absence de toute, peut s'orienter aléatoirement dans l'espace. Au sein des atomes, les spins des électrons s'organisent, certains atomes étant magnétiques, d'autres non. De même, au sein des, les atomes s'organisent, certains matériaux par exemple à base deou de cobalt se comportant alors comme des aimants. Dans de tels matériaux dits ferromagnétiques, les spins s'alignent grâce à une interaction de proximité appelée interaction d'échange.À ce, la(STM) est la seule technique permettant de sonder le spin d'ununique et de cartographier les propriétés magnétiques d'uneà l'échelle atomique. Dans un STM, un courant d'électrons passe entre une pointe sonde et la surface à étudier grâce à un effet quantique appelé effet tunnel (jonction tunnel). Il existe deux manières de visualiser la structure magnétique d'une surface. La première, connue sous le nom de STM polarisé en spin, exploite le courant tunnel d'une pointe magnétique afin de mesurer la résistance detunnel, celle-ci variant en fonction de l'alignement des spins sur la surface par un effet de magnétorésistance. La, à l'instar d'un microscope àmagnétique, exploite la déflection d'une pointe magnétique produite par l'interaction d'échange avec la surface. Les deux méthodes souffrent du faibleque l'on exerce sur la structure de la pointe sonde.Dans ce travail, les physiciens de l'deetdes matériaux de Strasbourg ( IPCMS , CNRS/Univ. Strasbourg), en collaboration avec le laboratoire PASTEUR (CNRS/ENS Paris/Sorbonne Université) et des laboratoires étrangers dont le Peter Grünberg Institut (Jülich, Allemagne) et le Centro de Física de Materiales (Donostia-San Sebastián, Espagne), ont visualisé le contraste magnétique d'une surface à l'échelle atomique en greffant une molécule magnétique sur la pointe sonde d'un STM. Cette pointe sonde moléculaire émule conjointement un STM polarisé en spin et un microscope à force magnétique par la détection simultanée de la magnétorésistance et de l'interaction échange. La structure bien définie de la pointe sonde moléculaire et sa stabilité facilitent grandement l'd'une image avec un contraste magnétique,en permettant de corréler les deux informations.Les chercheurs ont sondé des atomes de fer et des nanostructures de cobalt déposés sur une surface de cuivre (non-magnétique) à l'aide de la molécule appelée nickelocène greffée sur une pointe en cuivre (figure). Cette molécule renferme un atome de nickel entre deux cycles carbonés et est magnétique. La nature quantique du spin entraîne l'existence d'un seuil dans laélectrique appliquée à la pointe: au-delà de ce seuil, les électrons de la jonction cèdent une partie de leurà la molécule, ce qui s'accompagne d'une augmentation du courant tunnel. Un changement de la valeur de la tension seuil traduit l'existence d'une interaction magnétique d'échange entre la surface et la pointe greffée. Les variations spatiales de ce seuil liées à la présence des atomes de fer ou de cobalt déposés sont détectées par la mesure du courant tunnel que l'on, produisant ainsi une image du contraste magnétique de la surface. Le courant tunnel dépend de plus de la polarité de la tension seuil, ce qui permet de caractériser la magnétorésistance de la structure magnétique.Le succès de cette approche tient notamment au contrôle et à la stabilité des propriétés magnétiques de la molécule. Facilement adaptable sur un STM conventionnel, cette méthode devrait se généraliser dans le futur et permettre une cartographie magnétique fine à l'échelle atomique.B. Verlhac, N. Bachellier, L. Garnier, M. Ormaza, P. Abufager, R. Robles, M.-L. Bocquet, M. Ternes, N. Lorente, L. Limot., le 1 novembre 2019.DOI: 10.1126/science.aax8222.Lire l'article sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv