🌕 Une super Lune au plus près de la Terre ce mercredi soir !

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia

La perception visuelle des super Lunes

Le ciel nocturne nous réserve une belle surprise ce mercredi avec une Lune particulièrement imposante et lumineuse. Ce phénomène céleste, connu sous le nom de super Lune, offre un spectacle accessible à tous les amoureux de l'Notre satellite naturel ne suit pas une trajectoire parfaitement circulaire autour de la Terre, mais plutôt une orbite légèrement ovale appelée ellipse. Cette particularité fait que la distance entre la Lune et notrevarie constamment. Lorsque lacoïncide avec le point de son orbite le plus proche de la Terre, le périgée, nous assistons à ce que les astronomes nomment une super Lune. La NASA précise que cette configuration peut rendre la Lune jusqu'à 14% plus grande et 30% plus brillante que lors de son, le point le plus éloigné de son orbite.Cette super Lune de novembre se distingue particulièrement car elle représente le passage le plus rapproché de l'année, avec une distance d'environ 357 000 kilomètres seulement. Elle s'inscrit dans une série de trois super Lunes annuelles, celle d'octobre ayant déjà offert son spectacle, tandis qu'une dernière est attendue en décembre. L'astronome Lawrence Wasserman duexplique que cette proximité peut influencer légèrement les marées, bien que cet effet reste généralement imperceptible pour la plupart d'entre nous.Pour profiter pleinement du phénomène, aucun instrument spécial n'est nécessaire, mais il faut compter sur des conditions météorologiques clémentes. Shannon Schmoll, directrice de l'à l', souligne que la différence de taille apparente peut être difficile à percevoir à l'œil nu sans point de comparaison. L'idéal est de comparer des observations successives ou des photographies prises à différents moments pour vraiment apprécier la variation deCes rendez-vous célestes se produisent plusieurs fois par an, offrant à chacun l'opportunité de contempler les merveilles de notre Système solaire. Chaque super Lune nous rappelle la dynamique du système Terre-Lune et l'importance de lever les yeux vers le ciel pour observer ces phénomènes astronomiques accessibles à tous.Notre œil perçoit difficilement les variations de taille de la Lune sans points de référence. Le cerveau humain tend à surestimer la taille lunaire lorsqu'elle est proche de l', un effet psychologique connu sous le nom d'illusion lunaire, qui n'a rien à voir avec la super Lune proprement dite.La différence de luminosité, quant à elle, est plus facilement perceptible. Une augmentation de 30% de la brillance correspond à une différence d'environ 0,3 magnitude astronomique, ce qui est suffisant pour que certains observateurs attentifs remarquent une Lune plus éclatante que d'habitude.Les photographes astronomes utilisent souvent des techniques spécifiques pour capturer la super Lune, comme l'utilisation de téléobjectifs et la comparaison avec des éléments du paysage. Ces images permettent de visualiser clairement la différence de taille par rapport à une pleine Lune standard.L'observation régulière du ciel lunaire permet de développer une sensibilité à ces variations.