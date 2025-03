La supraconductivité à température ambiante physiquement possible ? La découverte qui change tout ⚡

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Pour atteindre la supraconductivité, un froid extrême est actuellement nécessaire.

Crédit: University of Rochester / J. Adam Fenster

Qu'est-ce que la supraconductivité ?

Comment les constantes fondamentales influencent-elles la supraconductivité ?

La quête de la supraconductivité à température ambiante vient de franchir une étape majeure. Une équipe de physiciens a découvert que les constantes fondamentales de l'Univers pourraient permettre ce phénomène longtemps considéré comme inaccessible.Les supraconducteurs, capables de conduire l'électricité sans résistance, pourraient transformer notre quotidien. Jusqu'à présent, leur utilisation était limitée par la nécessité de les maintenir à des températures extrêmement basses. Cette nouvelle étude, publiée dans le, suggère que cespourraient fonctionner àambiante.Les chercheurs ont établi un lien entre la température critique de supraconductivité et les constantes fondamentales de la nature, comme la masse et la charge de l'électron, ainsi que la constante de Planck. Ces constantes, qui régissent l'Univers, déterminent également les limites de la supraconductivité.Selon l'étude, la température critique maximale pourrait atteindre plusieurs centaines, voire un millier de kelvins. Cette plage inclut la température ambiante, offrant ainsi un espoir concret pour la réalisation de supraconducteurs utilisables dans des conditions normales.Cette découverte a été confirmée par une étude indépendante, renforçant la crédibilité des résultats. Elle ouvre également des perspectives sur la manière dont les constantes fondamentales influencent les propriétés de la matière dans l'Univers.Les implications de cette recherche vont au-delà de la supraconductivité. Elle met en lumière l'équilibre délicat des constantes qui rend possible la vie et la. Pour les scientifiques, c'est une invitation à poursuivre les explorations et les expérimentations.Les professeurs Trachenko et Pickard soulignent que cette avancée théorique est un encouragement à continuer de repousser nos limites. Elle offre une nouvelle direction pour les recherches futures sur les matériaux supraconducteurs.Enfin, cette étude rappelle que notre compréhension de l'Univers est encore loin d'être complète. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la réalisation de technologies qui semblaient autrefois relever de la science-fiction.La supraconductivité est un phénomène quantique où certains matériaux conduisent l'électricité sans aucune résistance. Cela signifie qu'aucunen'est perdue sous forme de chaleur, ce qui est impossible avec les conducteurs traditionnels comme le cuivre.Ce phénomène se produit généralement à des températures très basses, proches du zéro absolu (-273,15°C). Les supraconducteurs ont des applications potentielles dans de nombreux domaines, notamment le transport d'énergie, l'imagerie médicale et l'La découverte de matériaux supraconducteurs à température ambiante révolutionnerait ces technologies. Cela permettrait de créer des réseaux électriques efficaces, des trains à sustentation magnétique moins chers et des ordinateurs quantiques pour tous.Cependant, jusqu'à récemment, la possibilité de supraconductivité à température ambiante était considérée comme théorique. Les nouvelles recherches suggèrent que cela pourrait être réalisable grâce à notre compréhension des constantes fondamentales de l'Univers.Les constantes fondamentales, comme la masse de l'électron, sa charge et la constante de Planck, sont des valeurs fixes qui régissent les lois de la. Elles déterminent la structure de l'Univers, des atomes aux étoiles.Pour la supraconductivité, ces constantes influencent la température critique (Tc) à laquelle un matériau devient supraconducteur. Les chercheurs ont découvert que ces constantes fixent une limite supérieure pour Tc, qui inclue la température ambiante.Cette découverte est cruciale car elle montre que la supraconductivité à température ambiante n'est pas interdite par les lois de la physique. Elle dépend simplement des valeurs spécifiques des constantes fondamentales dans notre Univers.