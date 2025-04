Une avancée majeure dans la supraconductivité à haute température 🌡️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Effet Meissner: lévitation engendrée par la supraconductivité.

Image Wikimedia

Qu'est-ce que la supraconductivité à haute température ?

Une équipe de scientifiques a réussi à créer un matériau supraconducteur sans cuivre fonctionnant à des températures record. Cette avancée pourrait transformer notre approche des technologies électroniques et énergétiques.Les chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont synthétisé un oxyde supraconducteur sansopérant à environ 40 K (-233°C) sousambiante. Ce, basé sur du, ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre laà haute. Les résultats ont été publiés dans, marquant une étape clé depuis la découverte des oxydes de cuivre en 1987.La supraconductivité, phénomène où un matériau perd toute résistance électrique, est connue depuis plus d'un siècle. Cependant, la plupart des supraconducteurs nécessitent des températures proches du zéro absolu. La découverte des oxydes de cuivre dans les années 80 avait déjà repoussé ces limites, mais l'utilisation du cuivre posait des problèmes pratiques.Le nouveau matériau, (Sm-Eu-Ca)NiO₂, a été conçu grâce à un modèle prédictif développé par l'équipe. Il montre une supraconductivité au-dessus de 30 K sans nécessiter de compression externe. Cette stabilité à pression ambiante est un avantage majeur pour des applications futures.Les implications de cette découverte sont vastes. Elle suggère que la supraconductivité à haute température n'est pas limitée aux composés à base de cuivre. Cela élargit considérablement le champ des matériaux potentiels pour des applications électroniques plus efficaces.L'équipe explore maintenant comment modifier les propriétés électroniques du matériau pour augmenter encore sa température critique. Ces recherches pourraient mener à une nouvelle génération de supraconducteurs, plus adaptés aux technologies quotidiennes.La supraconductivité à haute température désigne la capacité d'un matériau à conduire l'électricité sans résistance à des températures significativement plus élevées que le zéro absolu. Contrairement aux supraconducteurs conventionnels, ces matériaux ne nécessitent pas de refroidissement extrême.Les oxydes de cuivre, découverts dans les années 1980, ont été les premiers à montrer cette propriété au-dessus de 30 K. Leur mécanisme reste mal compris, ce qui rend chaque nouvelle découverte cruciale pour progresser dans ce domaine.La découverte d'un supraconducteur sans cuivre fonctionnant à des températures similaires sous pression ambiante est donc une avancée majeure. Elle remet en question l'idée que le cuivre est indispensable pour la supraconductivité à haute température.Cette compréhension élargie pourrait accélérer le développement de matériaux supraconducteurs plus pratiques, utilisables dans des applications comme les réseaux électriques ou l'imagerie médicale.