Surprise temporelle dans le "système stellaire parfait" 🪐

Les orbites des planètes de HD 110067 forment un ballet géométrique harmonieux.

Crédit: Thibaut Roger (NCCR PlanetS)

Nichée dans la discrète constellation de la Chevelure de Bérénice, HD 110067 intrigue les astronomes avec son cortège de six exoplanètes. À 105 années-lumière de la Terre, cette étoile guide ses planètes dans une danse gravitationnelle d'une précision stupéfiante. Mais une question émerge: cette harmonie cosmique est-elle le fruit d'un jeuneLes premières estimations plaçaient l'âge de cette étoile à environ 8 milliards d'années grâce au diagramme de Hertzsprung-Russell. Mais cette méthode, bien qu'efficace pour des étoiles comme le Soleil, pourrait être moins fiable pour des étoiles de faible masse. Des chercheurs ont donc décidé de réviser cette évaluation en explorant d'autres indices deEn analysant l'activité magnétique et la vitesse de rotation de HD 110067, les scientifiques ont identifié des marqueurs d'une étoile plus jeune que prévu. Les émissions de, détectées grâce aux spectres lumineux, trahissent une activité intense. Ce niveau d'est typique des étoiles encore dans les premières étapes de leur vie.Ensuite, la rotation de l'étoile a permis de confirmer cette jeunesse relative. Tandis que le Soleil met environ 27 jours pour accomplir une rotation complète, HD 110067 tourne en seulement 20 jours. Cela suggère qu'elle est encore en train de ralentir, un processus naturel chez toutes les étoiles.Ces observations ont permis à l'équipe de dater HD 110067 à environ 2,5 milliards d'années, soit bien plus jeune que les 8 milliards initialement estimés. Cette révision s'appuie sur des comparaisons avec d'autres étoiles similaires, comme Sigma Draconis, pour affiner le modèle de vieillissement stellaire.Mais qu'en est-il de ses exoplanètes ? Leur chorégraphie gravitationnelle aurait pu se mettre en place en moins d'un milliard d'années, grâce au phénomène de verrouillage par effet de marée. Cela pourrait expliquer l'méticuleuse de ce système malgré l'âge relativement jeune de son étoile.Cependant, la jeunesse de HD 110067 soulève des doutes sur la présence de vie dans ce système. Les planètes découvertes se situent trop près de l'étoile pour offrir des conditions habitables, mais des mondes jusqu'alors invisibles à nos instruments pourraient exister dans sa zone tempérée. L'objectif est de les détecter avec nos technologies actuelles.Enfin, un obstacle persiste: les jeunes étoiles émettent de fortes radiations X et gamma. Ces rayonnements, bien plus intenses que ceux d'étoiles plus âgées, rendent l'apparition de la vie encore plus improbable sur des planètes proches. Une recherche plus approfondie pourrait néanmoins révéler des surprises.