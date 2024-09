Technologies extraterrestres: une nouvelle perspective prometteuse pour les détecter

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La première recherche extragalactique de technosignatures à basses fréquences couvre 2 800 galaxies en une seule observation.

Crédit: SETI Institute

Qu'est-ce qu'une technosignature ?

Les chercheurs scrutent au-delà de notre galaxie, à la recherche de signes de civilisations avancées. Grâce à un puissant radiotélescope en Australie, ils explorent des milliers de galaxies.Le Murchison Widefield Array (MWA) permet d'observer à de basses fréquences, une méthode inédite pour détecter d'éventuelles technologies extraterrestres.Sous la direction de Dr. Chenoa Tremblay du SETI Institute et du Prof. Steven Tingay de l'Université Curtin, cette étude pionnière s'est focalisée sur 2 800 galaxies. Le champ de vision étendu du MWA a permis de cartographier ces galaxies en une seule observation, une avancée majeure par rapport aux recherches antérieures limitées à laLa quête de technosignatures, ces traces de technologies extraterrestres, s'est élargie. Pour émettre un signal détectable depuis une autre galaxie, une civilisation auraitd'unecapable d'exploiter l'de plusieurs étoiles. Bien que cette premièren'ait pas révélé de signes, elle a établi des limites qui orienteront les futures études.Ce projet marque une étape importante dans la recherche de civilisations avancées. Le MWA, avec sa capacité à sonder à de basses fréquences, se révèle être un outil essentiel pour ces investigations. L'étude met aussi en lumière l'importance de diversifier les fréquences radios explorées pour augmenter nos chances de détecter ces technosignatures.Les chercheurs soulignent également l'apport du MWA pour d'autres domaines astrophysiques, comme l'étude des étoiles et des galaxies. Ce radiotélescope ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l'exploration de l'Les résultats obtenus démontrent l'importance de la collaboration internationale et de l'utilisation de technologies avancées. Le SETI Institute continue d'élargir notre compréhension de l'Univers tout en poursuivant sa quête de vie intelligente.Une technosignature est un indice ou une preuve de l'existence d'une technologie avancée créée par une civilisation extraterrestre. Ces traces peuvent inclure des signauxémis intentionnellement, des lasers, des structures mégascopiques, ou d'autres phénomènes artificiels détectables à grande distance.Les technosignatures se distinguent des biosignatures, qui sont des indices de vie biologique, comme les gaz atmosphériques produits par des organismes vivants. La recherche de technosignatures se concentre sur l'identification de signes indiquant non seulement la vie, mais aussi une civilisation technologiquement avancée, capable de manipuler son environnement de manière observable depuis l'espace.