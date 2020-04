Le télescope spatial CHEOPS dépasse les espérances des scientifiques

Image d'une étoile baptisée HD 88111 prise par CHEOPS. Elle est située à 175 années-lumière dans la constellation

CHEOPS réussit la phase de test malgré les circonstances actuelles

données

Un niveau d'exigence élevé en matière de précision

CHEOPS dépasse toutes les espérances

Contacts:

Une nouvelle étape est franchie pour CHEOPS: après plus de trois mois de tests effectués par le personnel de la mission, en partie depuis leur domicile en raison de l'épidémie de coronavirus, le télescope spatial a été déclaré entièrement opérationnel. CHEOPS est l'acronyme de "CHaracterising ExOPlanets". Il a pour objectif d'analyser les exoplanètes connues afin de déterminer, entre autres, si elles réunissent des conditions propices au développement de laCHEOPS est unde l'(ESA) et de la Suisse placé sous la responsabilité de l'de Berne en collaboration avec l'Université de Genève (UNIGE). Mercredi 25 mars 2020, après presque troisde tests approfondis, l'ESA a annoncé que leCHEOPS était prêt à accomplir sa missionalors qu'une grande partie duse confine pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Avec ce succès, l'ESA a transmis la responsabilité des opérations de CHEOPS au consortium chargé de la mission, composé de scientifiques et d'ingénieurs travaillant pour quelques 30 institutions de 11européens.Le succès de la phase de test a eu lieu lors d'une période compliquée au cours de laquelle pratiquementle personnel de la mission a dû accomplir son travail depuis son domicile. "Cette réussite a été rendue possible grâce à l'engagement de l'des personnes concernées et grâce au fait que les operations de la mission sont en grande partie automatisées, ce qui permet d'envoyer des commandes et de recevoir desmême depuis chez soi", explique Willy Benz, professeur enà l'Université de Berne et directeur de la mission CHEOPS.Du début du mois de janvier à la fin du mois de mars, une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens a longuement testé et calibré CHEOPS. "Nous étions aux anges lorsque nous avons constaté que tous les systèmes fonctionnaient comme prévu, voire même mieux que prévu", raconte Andrea Fortier de l'Université de Berne, scientifique spécialiste dude CHEOPS et qui a dirigé l'équipe du consortium chargée de la mise en service de l'instrument.L'équipe s'est d'abord occupée d'évaluer les performances photométriques du télescope spatial. CHEOPS est un appareil d'une extrême précision capable de découvrir des exoplanètes de la taille de la. "Le test le plus délicat consistait à mesurer lad'une étoile avec une précision de 0,002% (20 millionièmes)", déclare Willy Benz. Un telde précision est capital afin de bien discerner l'obscurcissement provoqué par le passage d'unede la taille de la Terre devant une étoile de taille similaire à celle du(un phénomène appelé "transit" qui peut durer plusieurs heures). CHEOPS devait également montrer qu'il pouvait maintenir ce niveau de précision pendant deuxconsécutifs.Afin de vérifier tout cela, l'équipe s'est concentrée sur une étoile baptisée HD 88111 qui est située à 175 années-lumière dans la constellation de l'Hydre. Sans planète connue, cette étoile est idéale pour un test de ce genre. CHEOPS a pris une image de l'étoile toutes les 30 secondes pendant 47 heures consécutives. Chaque image a été minutieusement analysée: d'abord par unspécialisé, puis par les membres de l'équipe afin de déterminer à partir de chaque cliché la luminosité de l'étoile de la manière la plus précise possible. L'équipe s'attendait à ce que la luminosité de l'étoile varie quelque peu pendant la période d'en raison d'une multitude de facteurs tels que la présence d'une autre étoile dans lede vision, de légers tremblements du satellite ou de l'influence ducosmique sur leLa luminosité de l'étoile determinée à partir de chacune des 5640 images prises par CHEOPS sur 47 heures sont représentés sous forme d'une "de". Celle-ci montre la variation des mesures de la luminosité de l'étoile, une variation dont l'écart quadratique moyen s'élève à 0,0015% (15 millionièmes). "La courbe de lumière mesurée par CHEOPS est incroyablement plate. Le télescope spatial va donc au-delà de l'exigence de précision de 0,002% (20 millionièmes)", appuie Christopher Broeg, manager de la mission CHEOPS à l'Université de Berne.- Willy Benz- Professeur -deen astrophysique et(WP) - Université de Berne - illy.benz at space.unibe.ch- David Ehrenreich - Professeur - Département d', Faculté des sciences - Université de Genève - david.ehrenreich at unige.ch