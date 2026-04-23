🌟 Une tempête solaire centennale menace de nous renvoyer au 19ème siècle

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Des débris spatiaux se consument dans l'atmosphère au-dessus de Porto Rico en février 2022.

Crédit: Eddie Irizarry/Sociedad de Astronomia del Caribe (SAC)



La météo spatiale affecte une large gamme de technologies sur Terre et en orbite.

Crédit: NASA's Scientific Visualization Studio

Comment le Soleil influence notre planète

Notre vie quotidienne s'appuie sur des technologies omniprésentes, des smartphones aux systèmes de navigation, chaque jour davantage indispensables. Survenant en moyenne une fois par siècle, un évènement solaire de grande ampleur est suffisant pour couper, si ce n'est détruire, ces outils indispensables.Un rapport technique britannique publié en 2026 a examiné les conséquences d'un événement majeur qui se produirait environ une fois par siècle. Ce document, cité par, explore les effets sur les infrastructures terrestres. Si l'étude se base sur le cas du Royaume-Uni, des régions situées à des latitudes comparables ailleurs dans le monde pourraient subir des perturbations similaires.Les éruptions solaires, de puissantes explosions dans l'atmosphère de notre étoile, peuvent brouiller les communications radio. Les tempêtes géomagnétiques, provoquées par l'arrivée de nuages de plasma, perturbent le champ magnétique terrestre. Enfin, des particules énergétiques peuvent atteindre notre environnement, créant des risques réels.Les réseaux électriques sont particulièrement exposés. Lors d'une forte tempête géomagnétique, des courants induits se créés et circulent dans les lignes à haute tension. Cette surcharge peut entrainer des coupures de courant régionales.Les satellites, indispensables pour le GPS ou les prévisions météo, sont aussi en première ligne. Un afflux de particules chargées peut endommager leur électronique et réduire la durée de vie de leurs panneaux solaires. De plus, l'atmosphère terrestre, réchauffée par les rayons X solaires, gonfle légèrement. Ce augmente la traînée qui freine les engins spatiaux, pouvant les faire descendre de manière incontrôlé dans l'atmosphère jusqu'à créer des débris impactant le sol.Les systèmes de communication radio seraient largement affectés. Les signaux utilisés pour la navigation parou les liaisons longues distances pour les avions et les navires pourraient être dégradés ou perdus pendant plusieurs jours. Ce n'est pas qu'une hypothèse: lors d'un événement extrême en mai 2024, l'agriculture américaine a subi des pertes significatives à cause de pannes de guidage parHeureusement, l'observation du Soleil et la modélisation des éruptions s'améliorent constamment. Ces avancées offrent des délais plus longs pour mettre à l'abri les infrastructures critiques, mais cela sera-t-il suffisant, le jour où un évènement centennal arrivera ?L'activité solaire n'est pas constante. Notre étoile traverse des cycles d'environ onze ans, marqués par des phases de calme et d'intense agitation. Pendant les périodes actives, des taches sombres apparaissent à sa surface, sièges de champs magnétiques intriqués. Ces champs peuvent se tordre et se reconnecter brutalement, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme d'éruptions.Ces éruptions projettent parfois dans l'espace des nuages de plasma, appelés éjections de masse coronale. Voyageant à plusieurs millions de kilomètres par heure, ces nuages peuvent mettre quelques jours à atteindre la Terre. Lorsqu'ils interagissent avec le bouclier magnétique qui entoure notre planète, ils le compriment et le déforment, déclenchant les aurores polaires mais aussi des courants électriques indésirables.Ces processus solaires sont surveillés par une flotte d'observatoires spatiaux et terrestres. Les satellites comme le Solar Dynamics Observatory de la NASA fournissent des images en continu, permettant de détecter les signes avant-coureurs. Cette surveillance aide à émettre des alertes quelques heures avant l'arrivée des particules les plus rapides, offrant un précieux temps de réaction.Les chercheurs développent des modèles informatiques pour simuler la propagation des nuages de plasma dans le Système solaire. L'objectif est de prédire avec plus de précision la force et la direction de ces événements, pour mieux protéger nos technologies.