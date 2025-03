Une tempête solaire a engendré d'impressionnantes ceintures de radiation autour de la Terre 🌍

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La tempête solaire de mai 2024 a créé deux ceintures de radiation supplémentaires, intercalées entre les deux ceintures de Van Allen permanentes. L'une d'elles, représentée en violet, contenait une population de protons, lui conférant une composition unique jamais observée auparavant.

Crédit: NASA's Goddard Space Flight Center/Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory.

Qu'est-ce qu'une ceinture de radiation ?

Comment les tempêtes solaires affectent-elles la Terre ?

En mai 2024, une tempête solaire d'une intensité rare a frappé la Terre, offrant plus qu'un spectacle d'aurores boréales. Elle a engendré des phénomènes inattendus dans l'espace proche de notre planète.Cette tempête solaire a non seulement perturbé les communications GPS mais a aussi créé deux nouvelles ceintures de radiation temporaires autour de la Terre. Ces ceintures, situées entre les deux ceintures de Van Allen permanentes, ont surpris les scientifiques par leur composition et leur durée de vie.La découverte a été rendue possible grâce au satellite CIRBE, un CubeSat de la NASA qui a "miraculeusement" repris vie après une panne. Cet événement a permis de capturer des données uniques sur ces nouvelles ceintures de radiation, notamment la présence inédite de protons dans l'une d'elles.Les ceintures de Van Allen, composées de particules énergétiques piégées par le champ magnétique terrestre, sont à prendre en compte pour la sécurité des vols spatiaux. La formation de ces nouvelles ceintures temporaires, surtout celle contenant des protons, représente une avancée significative dans notre compréhension des interactions entre le Soleil et la Terre.La durée de vie exceptionnelle de ces ceintures, en particulier celle contenant des protons, a intrigué les chercheurs. Contrairement aux ceintures temporaires précédentes, qui disparaissaient en quelques semaines, ces nouvelles structures ont persisté pendant plusieurs mois, offrant une fenêtre d'observation unique.Le rôle du CubeSat CIRBE dans cette découverte est remarquable. Malgré une panne initiale, il a pu reprendre ses fonctions juste à temps pour enregistrer les effets de la tempête solaire, fournissant des données précieuses sur la dynamique des ceintures de radiation.Cette découverte souligne l'importance des missions spatiales, même les plus modestes, dans l'exploration et la compréhension de notre environnement spatial. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la prévision des effets des tempêtes solaires sur les technologies terrestres et spatiales.Les ceintures de radiation, également connues sous le nom de ceintures de Van Allen, sont des zones de l'espace autour de la Terre où des particules chargées, comme des électrons et des protons, sont piégées par leterrestre. Ces particules, provenant principalement du, sont accélérées à des vitesses proches de celle de laCes ceintures jouent un rôle crucial dans la protection de la Terre contre les radiations solaires et cosmiques. Cependant, elles représentent également un danger pour les satellites et les astronautes, en raison des niveaux élevés de radiation qu'elles contiennent.La découverte de nouvelles ceintures de radiation temporaires, comme celles observées après la tempête solaire de mai 2024, offre une opportunité unique d'étudier la dynamique de ces structures et leur impact sur l'environnement spatial.Comprendre comment ces ceintures se forment et évoluent est essentiel pour améliorer la sécurité des missions spatiales et pour protéger les technologies terrestres des effets des tempêtes solaires.Les tempêtes solaires sont des éruptions massives de particules chargées et de radiations électromagnétiques provenant du Soleil. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles peuvent interagir avec le champ magnétique terrestre, provoquant des aurores boréales et australes, mais aussi des perturbations des communications radio et des systèmes GPS.Ces tempêtes peuvent également augmenter la densité des ceintures de radiation autour de la Terre, comme cela a été observé après la tempête solaire de mai 2024. Cette augmentation peut poser des risques supplémentaires pour les satellites et les astronautes, en raison de l'exposition accrue aux radiations.L'étude des effets des tempêtes solaires sur l'environnement spatial est cruciale pour développer des stratégies de protection pour les technologies spatiales et terrestres. Les données recueillies lors de ces événements permettent aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre et de prévoir les impacts futurs.La tempête solaire de mai 2024, avec la formation de nouvelles ceintures de radiation, a fourni des informations précieuses sur la manière dont ces événements extrêmes peuvent modifier l'environnement spatial autour de la Terre.