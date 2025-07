🌱 La formation de la vie commence avant même la formation des étoiles

Une illustration du cyanocoronène, la plus grande molécule aromatique polycyclique détectée à ce jour.

Crédit: NSF/AUI/NSF NRAO/P.Vosteen

Comment se forment ces molécules dans l'espace ?

Pourquoi utilise-t-on des radiotélescopes ?

Des chercheurs ont repéré une nouvelle molécule complexe dans l'espace, appelée cyanocoronène. Il s'agit d'un type d'hydrocarbure formé de plusieurs anneaux de carbone. Ce genre de molécule, très stable, joue un rôle important dans sade la vie.La découverte a été réalisée avec le radiotélescope de Green Bank. Il a permis de détecter le cyanocoronène dans une région de l'espace appelée le nuage moléculaire du, un endroit connu pour sa richesse en molécules.Ces molécules riches en carbone, appelées HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), pourraient être impliquées dans la formation des étoiles et des planètes. Cette découverte renforce l'idée que des molécules organiques complexes peuvent apparaître bien avant la naissance d'un système planétaire.Les scientifiques ont utilisé une méthode de détection très précise. Ils ont comparé les signaux radio enregistrés par le télescope à ceux obtenus en laboratoire. Chaque molécule a une "empreinte" unique, comme une signature, ce qui a permis de confirmer leur présence.Comprendre comment ces molécules se forment peut éclairer l'histoire des briques de la vie. Les chercheurs veulent maintenant savoir comment elles réagissent à leur environnement spatial, notamment face aux rayons cosmiques et à la lumière ultraviolette.Dans l'espace, certaines zones froides et denses, les nuages moléculaires, offrent les conditions idéales pour créer des molécules organiques. La poussière présente dans ces régions aide les atomes à se combiner.Malgré les conditions extrêmes de l'espace – très basses températures et fortes radiations – des réactions chimiques complexes peuvent s'y produire. Des molécules comme les cyanures permettent aux structures carbonées de s'assembler, formant des composés toujours plus grands, comme le cyanocoronène.Ces molécules pourraient ensuite voyager dans l'espace, jusqu'à être intégrées dans les planètes en formation. Cela ouvre la possibilité qu'elles aient joué un rôle dans l'émergence de la vie.Les radiotélescopes captent les ondes radio émises naturellement par les molécules dans l'espace. Chaque molécule émet une fréquence bien précise, ce qui permet de l'identifier.Contrairement aux télescopes classiques, les radiotélescopes peuvent observer à travers les nuages de poussière qui cachent certaines régions de l'espace. Cela les rend très utiles pour étudier les zones où naissent les étoiles.Ces instruments très sensibles permettent désormais de repérer des molécules de plus en plus complexes. En comparant les données observées avec des résultats de laboratoire, les scientifiques peuvent identifier avec certitude les composés présents dans l'Univers.