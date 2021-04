Transfert d'énergie assisté par microcavité pour la biodétection

Illustration: CNRS LPEM

Publication associée:

Contact chercheur:

Schéma de principe: La lumière incidente bleue excite des nanocristaux fluorescents ("quantum dots", QDs) placée sous la surface d'une sphère de polymère de quelques micromètres de diamètre. Leur émission de fluorescence verte se couple à des modes dedits de galerie, dans laquelle la lumière circule et reste piégée sous lade la microsphère. Lorsque des colorants rouges (dyeNP) en solution viennent se fixer près de la surface de la microsphère, par exemple à cause de la reconnaissance d'une biomolécule spécifique, ceux-ci peuvent alors être excités par cette lumière verte, et réémettre ensuite dans leLes nouveaux défis liés à laet à l'avènement de lapersonnalisée nécessitent le développement de méthodes de bio-détection plus sensibles, simples à mettre en œuvre, permettant de détecter efficacement des protéines ou d'autres biomolécules de manière spécifique.Des chercheurs du Laboratoire deet Etude des(LPEM, ESPCI/Sorbonne Université/CNRS) ont mis en évidence un nouveau phénomène qui pourrait permettre une bio-détection sensible et simple à mettre en œuvre. Ils ont chargé des sphères demicrométriques avec des nanocristaux de semiconducteur fluorescents émettant dans le. Lades nanocristaux excite alors des modes de lumière dits de galerie, dans laquelle la lumière est piégée parà l'intérieur de la microsphère. Pour certaines longueurs d', la lumière parcourt la circonférence de laen revenant aude départ avec la même, ce qui forme une cavité résonnante dans laquelle la lumière peut circuler de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions de tours avant de s'échapper.En collaboration avec une équipe de chimistes du Laboratoire de Bioimagerie et Pathologies (LBP,de Strasbourg/CNRS), ils ont ensuite placé des nanoparticules chargées de colorants émettant dans le rouge à proximité de la surface de la microsphère. Grâce à cet effet de cavité résonante, la lumière verte piégée dans la microsphère excite alors de manière très efficace ces colorants rouges, uniquement lorsqu'ils sont présents dans les quelques premières dizaines de nanomètres au-dessus de la surface. Ce transfert d'est plus efficace et fonctionne sur une plus grande distance que les transferts d'énergie en œuvre dans différentes méthodes de biodétection. Les deux équipes travaillent maintenant à utiliser ce phénomène pour développer des méthodes de biodétection plus sensibles, dans lesquelles la présence d'une biomolécule cible serait détectée simplement par un changement dede fluorescence du vert au rouge."Microcavity-Enhanced Fluorescence Energy Transfer fromDot-Excited WhisperingModes to Acceptor Dye Nanoparticles"Jana, Subha ; Xu, Xiang ; Klymchenko, Andrey ; Reisch, Andreas ; Pons, ThomasThomas PONS, thomas.pons (arobase) espci.fr