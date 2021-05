Transmission et réflexion de charges électroniques fractionnaires



© Thibaut Jonckheere, CPT

- Figure de gauche: Vue par microscope électronique (Un microscope électronique est un type de microscope qui utilise un faisceau de particules...) électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...) transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...) La jonction (La Jonction est un quartier de la ville de Genève (Suisse), son nom familier est "la Jonquille") tension (La tension est une force d'extension.) grille ( Un grille-pain est un petit appareil électroménager. Une grille écran est un...)



- Figure de droite: Conductance de la jonction en fonction de la tension VS qui contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...) complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou...)



© Thibaut Jonckheere, CPT.

Référence:

Contacts:

À l'interface entre un conducteur et un supraconducteur, un électron incident peut être transmis dans le supraconducteur comme deux électrons formant une paire de Cooper, grâce à la réflexion d'un trou dans le conducteur: c'est la réflexion d'Andreev. Les chercheurs démontrent ici le même effet pour und'électrons bidimensionnel et des charges fractionnaires. Cette étude constitue une étape importante dans la compréhension et la manipulation de ces quasiparticules dont les propriétés extraordinaires pourraient mener à des applications en information quantique.Dans des structures semiconductrices, il est possible de confiner les électrons à l'de deux couches, et de former ainsi un gaz d'électrons bidimensionnel. En appliquant unfort, et en se plaçant à très basse, le système passe dans un régime dit de l'quantique entier. On observe alors la quantification extrêmement précise de la conductance (l'de la résistance). Cette quantification s'explique par les propriétés topologiques du système: le courant est entièrement porté par des états unidimensionnels d'électrons le long des bords du système, et la valeur de la conductance est directement reliée aud'états de bord.En augmentant encore lemagnétique, on obtient le régime d'effet Hall quantique fractionnaire. Le rôle des interactions électroniques devient ici essentiel: si le courant est toujours porté par des états de bord, les excitations fondamentales du système ne sont plus les électrons, mais des quasiparticules defractionnaire (par exemple e/3, où e est la charge électronique) qui résultent du comportement collectif des électrons enL'expérience menée dans le groupe de M. Hashisaka à NTTResearch labs. à Atsugi (Japon) étudie le transport dans une jonction entre une partie du système qui est dans l'effet Hall quantique entier et une autre dans l'effet Hall quantique fractionnaire (figure). Les excitations élémentaires étant de naturedes deux côtés de la jonction (électrons d'un côté, charge fractionnaire e/3 de l'autre côté), le transport est non-trivial. Lorsque les états de bord de deux côtés de la jonction sont fortement couplés, le processus fondamental peut se comprendre ainsi: deux quasiparticules de charge e/3 incidentes du côté fractionnaire sont transmises comme un électron du côté entier, alors qu'un trou de charge e/3 est réfléchi du côté fractionnaire. Ce processus est analogue à la réflexion d'Andreev à la jonction entre unnormal et un supraconducteur, lorsqu'un électron est réfléchi comme un trou, avec transmission d'unede Cooper (2 électrons) du côté supraconducteur, ce qui mène à une conductance supérieure à celle du métal normal.Cette expérience offre la premièrede ce transport de type Andreev dans un système de Hall fractionnaire, prévu théoriquement il y a une vingtaine d'années. Cela se manifeste sous la forme d'oscillations de la conductance lorsque l'ouverture de la jonction est changée, avec un maximum de la conductance clairement supérieur à la conductance G=⅓ (e²/h) du système fractionnaire (figure). Grâce à un modèle où les deux états de bords sont connectés en plusieurs positions - dont le nombre est proportionnel à lade la jonction - les physiciens du Centre de CPT , CNRS/Aix-Marseille Univ./Univ. Toulon) à Marseille ont pu expliquer théoriquement le comportement observé de la conductance, mettant en évidence lacomplexe de charges microscopiques à l'interface de systèmes électroniques topologiques en interaction. Cette étude montre notamment que la réflexion de type Andreev est un phénomène général dans des systèmes hybrides encondensée. Elle est publiée dans la revueAndreev reflection of fractionalHall quasiparticles.M. Hashisaka, T. Jonckheere, T. Akiho, S. Sasaki, J. Rech, T. Martin et K. Muraki,.Publié le 14 mai 2021.DOI: 10.1038/s41467-021-23160-6 - Thibaut Jonckheere - Chargé de, Centre deThéorique - Thibaut.Jonckheere at cpt.univ-mrs.frINP - inp.com at cnrs.fr