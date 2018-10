12 mois de production d'électricité

Une turbine innovante sert de nouvelle référence à l'énergie renouvelable des marées

Alors que le spectre du changement climatique menace le monde, de nombreuses nations se tournent vers des options renouvelables pour répondre à leurs besoins énergétiques. Bien qu'il existe différentes formes d'sur le marché,d'entre elles ne peuvent être prédites sur de longues périodes étant donné que leur production dépend largement des conditions météorologiques. L'fait toutefois office d'exception. Cetterelativement nouvelle permet, en effet, de générer de l'en recourant au mouvement largement prévisible des marées.Mis en place en 2016 grâce au financement de l'UE, le projet FloTEC entendait démontrer le potentiel des systèmes marémoteurs flottants pour fournir unefiable, à faible coût et à faible risque aueuropéen. Pour y parvenir, il a lancé laSR2000, considérée comme la turbine marémotricela plus puissante duAu cours de sa premièrede test dans les îles Orcades, la turbine de 2 MW a produit plus de 3 GWh d'énergie renouvelable. Lad'électricité ainsi produite est plus élevée que celle générée par l'des secteurs de l'énergie houlomotrice et marémotrice d'Écosse durant les 12 années qui ont précédé le lancement de la SR2000 en 2016.L'énergie créée par la SR2000 en 12 mois d'exploitation àplein suffit à répondre aux besoins annuels en électricité d'environ 830 foyers britanniques. Occasionnellement, la turbine a également satisfait plus d'un quart des besoins électriques des îles Orcades."La performance exceptionnelle de la SR2000 sert de nouvelle référence à l'industrie de l'énergie marémotrice", a déclaré Andrew Scott, PDG de Scotrenewables Tidal Power Ltd et coordinateur du projet, dans unpublié sur lede FloTEC. "En plus d'être un projet de R&D et notre première turbine à, sa première année de test a démontré un niveau de performance avoisinant celui des technologies renouvelables éprouvées, largement répandues."Les fortes tempêtes de la fin de l'et du début de l'de cette année dans l'Atlantiqueont servi à démontrer davantage la capacité de la turbine flottante à générer de l'électricité dans pratiquement toutes les conditions météorologiques connues par la région des îles Orcades. La SR2000 a résisté à des vagues de plus de sept mètres de haut. Elle est également parvenue à générer de l'électricité de manière continue dans desoù les vagues atteignaient quatre mètres de haut, en plus de maintenir uneassignée de 2 MW avec des vagues de deux mètres de haut.Lede la turbine comporte quelques innovations, parmi lesquelles un taux de récupération de l'énergie 50 % plus élevé grâce à de plus grands rotors tournant à unenominale plus faible, des pales de haute performance et des amortisseurs ded'. La SR2000 est également compatible avec lad'approvisionnement et les infrastructures locales, et elle offre un accès complet à tous ses systèmes grâce à la configuration optimisée de sa plateforme."La capacité d'accéder facilement à la SR2000 pour les entretiens de routine a représenté un facteur important de notre capacité à générer de l'électricité à de tels niveaux au cours des 12 derniers mois, même en hiver. En outre, accéder à la SR2000 en recourant à des bateaux gonflables rigides et à d'autres types d'embarcations similaires à faible coût signifie que nos coûts d'exploitation et nos temps d'indisponibilité sont minimaux", a expliqué M. Scott.Par la suite, FloTEC (Floating Tidal Energy Commercialisation project) prévoit la construction d'une unité de production commerciale de 2 MW plus tard en 2018. L'unité sera testée aux Orcades avant d'être mise sur le marché. L'équipe du projet souhaite s'appuyer sur la réussite de la SR2000 pour stimuler une nouvelle industrie basée sur une source d'énergie renouvelable prévisible.Pour plus d'informations, veuillez consulter: site web du projet FloTEC