Nouveau record d'efficacité de conversion dans l'énergie solaire grâce à ce nouveau procédé ⚡

Une combinaison de matériaux prometteuse

Une limite théorique repoussée

Un avenir plus durable

Une innovation sud-coréenne repousse les limites de l'énergie solaire avec une cellule tandem combinant silicium et pérovskite. Ce dispositif, validé par des experts, ouvre la voie à une production d'énergie plus performante et accessible.Les cellules solaires traditionnelles atteignent leurs limites théoriques, mais une nouvelle approche pourrait changer la donne. En associant deux matériaux, des chercheurs ont réussi à dépasser les performances actuelles, offrant un espoir concret pour l'avenir de l'énergie renouvelable.La cellule tandem utilise une couche de pérovskite pour capter laà haute, tandis que letraite la lumière à faible énergie. Cette synergie permet d'optimiser la conversion énergétique, dépassant les performances des cellules classiques.Avec une efficacité de 28,6 %, ce dispositif établit un nouveau record mondial. Cette performance a été certifiée par l'Institut Fraunhofer, un organisme de référence dans le domaine de l'énergie solaire.Les cellules en silicium se heurtent à une limite théorique de 33,7 %. En intégrant la pérovskite, les chercheurs ont porté cette limite à 43 %, ouvrant des perspectives inédites pour l'industrie solaire.Bien que le record actuel reste en deçà de cette limite, il démontre le potentiel de cette technologie. Les progrès réalisés laissent entrevoir une commercialisation rapide et à grande échelle.La conception de cette cellule tandem est adaptée à une production de. Les tests ont été réalisés sur un format standard, facilitant son intégration dans les processus industriels existants. Cette simplicité de fabrication réduit les délais entre laet la commercialisation.Cette avancée pourrait réduire le coût de l'énergie solaire et son empreinte environnementale. En augmentant l'efficacité des cellules, elle permet de produire plus d'énergie avec moins de matériaux.La limite théorique, ou limite de Shockley-Queisser, définit l'efficacité maximale qu'une cellule solaire peut atteindre. Pour les cellules en silicium, cette limite est de 33,7 %, ce qui signifie qu'un tiers de l'énergie solaire peut être converti enCette limite est due à la nature même de la lumière solaire et aux propriétés des matériaux. Une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur ou de lumière non absorbée, ce qui réduit l'efficacité globale.Les cellules tandem, combinant silicium et pérovskite, repoussent cette limite à 43 %. En utilisant deux matériaux complémentaires, elles captent une plus large gamme du spectre lumineux, maximisant ainsi la conversion énergétique.Bien que les records actuels restent en deçà de cette limite, les progrès technologiques laissent espérer des avancées significatives. Ces innovations pourraient rendre l'énergie solaire encore plus compétitive et accessible.