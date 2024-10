Ce panneau solaire transparent permet de transformer toute surface vitrée en source d'énergie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Des chercheurs sud-coréens ont trouvé un moyen de transformer le verre en source d'énergie. Les cellules solaires transparentes qu'ils ont développées pourraient changer notre utilisation de l'énergie renouvelable.Une équipe de l'Université nationale des sciences et technologies d'Ulsan (UNIST) a conçu des cellules solaires en silicium cristallin. Grâce à cette avancée, l'intégration de ces dispositifs sur des surfaces vitrées devient possible.Les scientifiques ont choisi d'utiliser la technologie "tout-contact-arrière" (ABC), qui positionne tous les composants à l'arrière. Cela garantit une surface avant totalement transparente, semblable à duL'innovation repose également sur une méthode de modularisation sans fils, une approche qui élimine les fils métalliques visibles, autrefois indispensables. Cette technique consiste à assembler de petites cellules solaires transparentes pour former un module plus grand, tout en assurant une continuité parfaite entre les éléments. Non seulement cela améliore l'efficacité du dispositif, mais cela garantit aussi une esthétique intacte, ce qui permet à ces modules de se fondre harmonieusement dans n'importe quelle surface vitrée, qu'il s'agisse de fenêtres de bâtiments ou d'écrans de smartphones.Les résultats des tests révèlent un rendement de conversion énergétique de 15,8 %. Parallèlement, ces cellules laissent passer 20 % de la lumière visible, offrant ainsi un bon compromis entre production d'et. Un essai marquant a permis de recharger un smartphone directement via l'. Cette capacité démontre le potentiel d'utilisation de ces cellules sur divers appareils, du vitrageaux fenêtres de bâtiments, en passant par les écrans d'appareils électroniques.L'étude, publiée dans(PNAS), met enl'importance de cette avancée pour la production d'. Elle souligne également l'ouverture de nouvelles perspectives dans divers secteurs.Les chercheurs prévoient d'améliorer encore la technologie pour la rendre commercialement viable. Leur objectif: faire en sorte que ces cellules solaires deviennent essentielles dans l'industrie de l'énergie propre. Les applications de cette technologie pourraient transformer notre consommation d'énergie. Avec des fenêtres générant de l'électricité, lede bâtiments autonomes énergétiquement pourrait être considérablement augmenté.