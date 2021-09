Vers l'autonomie énergétique des objets connectés



Améliorer la durée de vie des batteries alimentant les objets connectés est devenu un enjeu de société majeur. Pour y parvenir, les instituts de CEA Tech travaillent sur différentes briques technologiques complémentaires, et participent à plusieurs projets.Tandis que la durée dedes objets IoT est d'une dizaine d'années, celles des batteries qui les alimentent est de 2 ans enseulement. Or, les objets communicants seront aude 1000 milliards d'ici 2025 d'après les estimations. Si l'on ne fait rien, près de 78 millions de piles et batteries seront jetées quotidiennement dès cette date.Pour enrayer laécologique annoncée, il est essentiel de réfléchir dès le départ à la durée de vie des batteries afin de garantir qu'elles survivent aux appareils qu'elles alimentent. Pour cela, plusieurs pistes sont à l'étude. En particulier, celles d'embarquer un moyen de récupération de l'environnante et d'améliorer les dispositifs de stockage.Au CEA-Leti, les chercheurs développent par exemple des micro-batteries réalisées avec des technologies couches minces issues de la microélectronique. Par ailleurs, des blocs de récupération de l'(CEA-Leti) et thermoélectrique (CEA-Liten) sont à l'étude. Les systèmes de gestion de l'énergie, également en développement au Leti, permettront de gérer au mieux la recharge de la batterie par ce biais.Enfin, les instituts de CEA Tech participent à différents projets, comme leeuropéen EnABLES, lequel a vocation à mettre les équipements et l'expertise des laboratoires à disposition des industriels, afin qu'ils réalisent des études de faisabilité sur laIoT de. A suivre...