Des électrons chauds pour la catalyse d'objets chiraux



© Miguel Spuch

Images de microscopie électronique en transmission de rubans de silice tournant à gauche et à droite, recouverts de nanoparticules d'or puis de nanoparticules de dioxyde de titane (Le titane est un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro...)

© Emilie Pouget

Des scientifiques de l'institut CBMN (CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux), du laboratoire ITODYS (CNRS/Université Paris Cité), de l'Université de l'Ohio aux Etats Unis et de l'institut CINBIO de l'de Vigo en Espagne viennent de mettre en évidence lades électrons dede nouveaux nanocomposites, appelés électrons "chauds", qui se traduit par une influence de lade lasur sonpar ces composés. Cette propriété, décrite dans un article dupourrait être exploitée dans des réactions catalytiques pour concevoir des objets dont on pourrait, grâce à la lumière, contrôler la chiralité.Lorsqu'une nanoparticule métallique absorbe uneélectromagnétique telle que la lumière, ce phénomène peut engendrer une excitation des électrons situés à la surface de l', appelée "plasmonique de surface localisée". Certains de ces électrons excités, appelés électrons "chauds", dont la durée deest uniquement de quelques centaines de femtosecondes, relaxent suivant deux canaux. L'engendrée par cette excitation lumineuse peut se dissiper par déperdition deà l'échelle nanométrique, l'objet se comportant alors comme une "nanosource". Mais ils peuvent également céder leur énergie pour catalyser des réactions chimiques inattendues, couplant ainsi réactivité et plasmonique.D'où la question que se sont posés les chercheurs: qu'en est-il pour des nano-objets chiraux, qui peuvent prendre deux formes images l'une de l'autre dans unque l'on appelle énantiomère gauche et droit, et dont on sait qu'ils absorbent différemment la lumière selon sa polarisation circulaire ? Pourrait-on, en sélectionnant l'un des deux énantiomères c'est-à-dire l'énergie que lui al'absorption du, orienter la réaction chimique qu'il va catalyser vers la synthèse de composés dont on pourrait ainsi contrôler également la chiralité ?Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques de l'CBMN (CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux), du laboratoire ITODYS (CNRS/UniversitéCité), de l'Université de l'Ohio aux Etatset de l'institut CINBIO de l'Université de Vigo en Espagne, ont utilisé des rubans dechiraux pour assembler des nanoparticules d'or et deconduisant à la formation de "photocatalyseurs plasmoniques" chiraux. Leur, c'est-à-dire la façon dont chaque énantiomère absorbe la lumière est effectivement, et les scientifiques ont montré que l'activité catalytique de ces nanorubans SiO@Au@TiOn'était observée que lorsque l'énantiomère était excité avec une polarisation de la lumière correspondant à sa chiralité. Cette propriété photocatalytique, résultat de la sensibilité des électrons "chauds" à la polarisation de la lumière excitatrice qui les a générés,pourrait donc être exploitée pour le développement de réactions photochimiques sensibles à la polarisation de la lumière, notamment la conception de nouveaux objets chiraux.Y. Negrín-Montecelo, A. Movsesyan, J. Gao, S. Burger, Z. M. Wang, S. Nlate, E. Pouget, R. Oda, M. Comesaña-HermoA. O. Govorov&M. A. Correa-Duarte.Chiral Generation of Hot Carriers for Polarization-Sensitive Plasmonic Photocatalysis2022, 144, 1663-1671.- Emilie Pouget - Chercheuse à l'institut deetdes membranes et des nanoobjets (CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux) - e.pouget at cbmn.u-bordeaux.fr- Miguel Comesaña-Hermo -au laboratoire Interfaces traitementsetdes systèmes (ITODYS) (CNRS/Université Paris Cité) - miguel.comesana-hermo at univ-paris-diderot.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr