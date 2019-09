Vers des diodes et des transistors acoustiques opérationnels



© LAUM

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du ralentissement du vieillissement,...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de limiter la quantité...)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont...)

acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes ondulatoires et à la...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les hommes...)

imagerie médicale (L'imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images à partir de différents phénomènes physiques (Résonance magnétique, réflexion d'ondes ultrasons,...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un...)

vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en accords plaqués.)

onde acoustique (Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes...)

pression de radiation (La pression de radiation est la pression exercée sur une surface exposée à un rayonnement électromagnétique. Cet effet fut déduit théoriquement par James Maxwell en 1871 et fut...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

pont (Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours d'eau, voie de communication, vallée, etc.) en passant par-dessus cette séparation. Le franchissement supporte le passage...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

toucher (Le toucher, aussi appelé tact ou taction, est l'un des cinq sens de l'homme ou de l'animal, essentiel pour la survie et le développement des êtres vivants, l'exploration, la...)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)



© LAUM.

Schéma du dispositif créé par l'équipe du LAUM constitué d'un empilement vertical de quatre couches: aluminium/eau/air/aluminium.

Références:

radiation (Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire par rayonnement électromagnétique (par exemple : infrarouge) ou par une désintégration (par exemple : radioactivité α)....)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

Contact chercheur

Des chercheurs du LAUM ont réalisé un dispositif innovant qui laisse passer une onde acoustique dans un sens tout en bloquant sa propagation dans le sens inverse. Les performances inédites de cette diode acoustique permettent d'envisager à terme des applications pratiques. Les résultats sont publiés dans la revueDepuis quelques années des laboratoires s'efforcent de réaliser des diodes acoustiques, c'est-à-dire des dispositifs qui laissentle son dans un, et bloquentsa propagation dans le sens. L'objectif est d'obtenir, pour les ondes acoustiques, l'équivalent des diodes électriques, qui sont des composants de base des circuits électroniques, notamment des transistors. Une diodeefficace permettrait de réaliser des traitements dusonore, avec des applications potentielles en, en isolation phonique, en récupération d'vibratoire, ou encore dans la réalisation de systèmes furtifs. Une équipe du Laboratoire d'acoustique de l'du Mans ( LAUM , CNRS/Le Mans Université) a réalisé et testé une diode acoustique qui transmet parfaitement l'énergie dans un sensen bloquant efficacement le signal dans le sens. De plus, contrairement aux dispositifs proposés jusqu'ici, la nouvelle diode fonctionne sur une large bande de fréquences ultrasonores, et ne distord pas le signal transmis.Pour briser la symétrie de la transmission du signal acoustique, les chercheurs du LAUM ont créé un milieu constitué d'un empilementde quatre couches: aluminium/eau/air/aluminium (voir le schéma). Quand uneest envoyée dans le sens direct, le phénomène deacoustique déforme l'eau-air: il se forme une bosse d', et finalement unqui vientla couche supérieure d'. L'est alors parfaitement transmise. Dans l'autre sens, en revanche, l'rencontre les interfaces aluminium-air, puis air-eau: plus de 99,9% de l'énergie émise est réfléchie ou absorbée.Les performances mesurées sur un prototype montrent pour la première fois que des applications pratiques d'une diode acoustique seraient envisageables. Les chercheurs du LAUM ont même réalisé en acoustique l'équivalent d'un transistor électrique: le passage de l'onde est contrôlé par une autre onde acoustique indépendante. Mais plusieurs verrous doivent encore être levés. Le système doit d'abord s'affranchir de sa sensibilité à la. Dans ce but, la couche d'eau pourrait être remplacée par un métamatériau élastique non linéaire ayant le même type de comportement. Les chercheurs veulent également abaisser le seuil d'de déclenchement de la diode, afin de rendre le dispositif opérationnel pour des niveaux de signaux acoustiques usuels.Acousticpressure for nonreciprocal transmission and switch effects,Thibaut Devaux, Alejandro Cebrecos, Olivier Richoux, Vincent Pagneux & Vincent Tournat.Nature Communications10, 2019.ChercheurVincent Tournat