VIDEO - Eclipse partielle de Soleil: toutes les infos et vidéo live

Live à suivre sur l'éclipse annulaire de Soleil du jeudi 10 juin 2021

Exemple d'une éclipse annulaire de soleil

Visibilité en France

Tableau des horaires de l'eclipse partielle du 10 juin 2021

© IMCCE - Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

Le jeudi 10 juin 2021 à la mi-journée survient une éclipse annulaire de Soleil. En France, elle sera observable sous une forme partielle. Pour permettre à tous de profiter du spectacle, l'Observatoire de Paris - PSL retransmet le phénomène en direct.L'éclipse du 10 juin 2021 est la seizième éclipse annulaire du XXIeet la première de l'2021. Au sein de l'- PSL, l'deet de calcul des éphémérides (IMCCE) en livre les circonstances.Le phénomène astronomique se manifestera dans une bande de 520 km de large, courant sur le globe terrestre dudu Canada jusqu'à l'extrême est de la Russie, en passant par leduet le. A laterrestre, il se déplacera à unede 8 190 km/h. Au maximum de l'éclipse, sur la ligne de centralité, l'obscuration sera de 87,8%.Les habitants dont les villes se trouvent exactement dans l'axe du phénomène seront parmi les observateurs les plus privilégiés et verront lase glisser lentement devant le Soleil pour le transformer en un fin anneau lumineux avant de s'en éloigner progressivement.L'éclipse sera aussi visible dans sapartielle dans le nord-ouest de l'du, l'Nord, comprenant leen Outre-mer deet, une grande partie de l', dont la, et dans une grande partie du nord de l'Si le phénomène n'est pas rare, la chance de le contempler en undonné de laest faible. Pour une éclipse, la bande de centralité ne concerne enque 2% de la surface terrestre.En, la dernière éclipse partielle de Soleil remonte au 20 mars 2015 . Pour les suivantes, il faudra attendre octobre 2022 ou mars 2025.Quelles qu'en soient les caractéristiques, il s'agit toujours d'un beau spectacle naturel pour ceux qui ont l'occasion de l'observer.En France, l'éclipse de Soleil du 10 juin 2021 sera visible partiellement en Outre-mer à, et très partiellement partout en métropole où le maximum interviendra entre 11h55 et 12h20 selon la localisation. Sa durée totale, entre le premier et le dernier contact, sera d'environ 2L'obscuration dusolaire variera de 0,2% à 17,8% selon les régions de l', où cela n'aura pas d'incidence sur laambiante, et jusqu'à 67% à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'éclipse sera plus particulièrement visible en Bretagne (avec une obscuration de 17,8% à Brest) et dans le Nord de la France (15,9% à Lille). Dans le, les conditions d'seront moins favorables, avec unede 0,2% à Ajaccio et de 2,3% à Nice.Un beau spectacle naturel en perspective, à condition que lesoit dégagé.