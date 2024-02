Voici le plus petit nœud du monde, et il a été créé accidentellement

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Représentation d'un nœud trèfle (trefoil)

Une équipe de chercheurs a récemment réussi une prouesse: la création du nœud le plus petit et le plus serré jamais enregistré, composé de seulement 54 atomes. Cette découverte, survenue par hasard, est un pas important dans la compréhension des structures moléculaires.Le nœud créé, appelé "metallaknot", est formé d'un enchevêtrement de trois croisements, semblable à un trèfle. Ce qui rend ce nœud particulièrement remarquable, c'est qu'il contient de l'or et qu'il s'est auto-assemblé. Cette découverte a été publiée dans la revuele 2 janvier.Le processus de création de ce nœud était au départ une tentative de lier des structures de carbone à des composés d'or. Durant cette expérience, les scientifiques ont observé la formation inattendue de ce nœud doré.Ce nœud n'est pas seulement petit par sa taille, mais également par sa densité. La densité d'un nœud est mesurée par un ratio appelé BCR, qui compare ladu nœud à la taille de ses croisements. Avec un BCR de 23, ce nœud trèfle est le plus serré jamais conçu, battant le précédent record de 24.Les nœuds moléculaires comme celui-ci sont importants en chimie et en. Ils jouent un rôle crucial dans la structure et le fonctionnement des protéines, de l'ADN et de l'ARN. Les nœuds trèfle sont particulièrement intéressants car ils sont les seuls à avoir seulement trois croisements. Ils peuvent servir de base pour construire des structures plus complexes.La compréhension des nœuds pourrait mener à des avancées dans plusieurs domaines, comme le développement de nouveaux matériaux ou de traitements médicaux innovants, comme de nouvelles formes de. Cette découverte ouvre donc la voie à de nouvelles possibilités scientifiques, promettant des avancées dans de nombreux secteurs.