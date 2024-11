Cette règle immuable de chimie est... fausse ! 🧪

Atomes violant la règle de Bredt en rouge.

Qu'est-ce que la règle de Bredt en chimie organique ?

La chimie organique pourrait bien être à l'aube d'une nouvelle ère. Une équipe de chercheurs de l'UCLA affirme qu'un principe fondamental enseigné depuis un siècle ne tient pas la route. Leur découverte bouleverse la compréhension des molécules organiques et pourrait redéfinir la conception même de certaines réactions chimiques.Les molécules organiques, composées principalement de carbone, ont des structures en trois dimensions bien définies. Les oléfines, par exemple, sont des composés dotés de doubles liaisons entre deuxde carbone,généralement une. Cependant, cette règle de planéité ne s'applique pas toujours, comme le montrent ces nouvelles recherches.Depuis 1924, le "principe de Bredt" enseigne qu'une double liaison carbone-carbone ne peut exister au niveau des points de jonction d'une molécule bicylindrique, où les angles sont trop contraints. Cette idée était considérée comme immuable, limitant les tentatives de création de nouvelles molécules.Les chercheurs de l'UCLA ont pourtant démontré que ces contraintes ne sont pas absolues. Ils ont réussi à synthétiser des molécules appelées oléfines anti-Bredt, contredisant ainsi ce vieux paradigme. Ces structures, bien que théoriquement instables, peuvent être piégées pour créer des composés utilisables en chimie.Neil Garg, chimiste à l'origine de cette percée, critique ces "règles immuables" qui freinent, selon lui, la créativité des scientifiques. Il estime qu'un cadre rigide en chimie peut parfois empêcher des innovations cruciales, notamment en pharmacologie.En laboratoire, l'équipe a utilisé des composés silylés combinés à une source de fluorure pour induire une réaction d'élimination. Ce procédé a permis de générer des oléfines anti-Bredt. Une molécule auxiliaire a ensuite stabilisé ces structures transitoires pour en extraire des composés exploitables.Leur méthode a suscité un intérêt particulier dans l'industrie pharmaceutique. Ces nouvelles géométries moléculaires pourraient en effet servir à concevoir des médicaments plus efficaces, selon Garg. Le potentiel des oléfines anti-Bredt va bien au-delà de leur simple synthèse: elles ouvrent la voie à des applications inattendues.Les travaux ont mobilisé plusieurs chercheurs, dont des étudiants et postdoctorants, ainsi que le professeur Ken Houk, expert en chimie computationnelle. Leur collaboration a permis de comprendre les mécanismes à l'échelle moléculaire et d'en confirmer la faisabilité pratique.Avec cette découverte, les chercheurs appellent à revoir les manuels et à aborder la chimie avec davantage de flexibilité. Le principe de Bredt, autrefois considéré comme une vérité universelle, pourrait bientôt être relégué au rang de simple ligne directrice.La règle de Bredt, formulée en 1924, concerne la structure des molécules cycliques. Ellequ'une double liaison carbone-carbone ne peut pas se former au niveau dude jonction (appelé "bridgehead") dans une molécule bicylindrique, lorsque les anglesde cette liaison seraient trop déformés.Cette règle repose sur le fait que la géométrie imposée par la double liaison serait instable. Une contrainte angulaire excessive rendrait ces molécules difficilement synthétisables et, si elles existaient, très réactives ou éphémères.Les recherches récentes ont montré qu'il est possible de synthétiser des composés violant cette règle, appelés oléfines anti-Bredt. Ces nouvelles molécules ouvrent des perspectives inédites en chimie, notamment dans la conception de nouveaux médicaments.