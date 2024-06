La chimie supramoléculaire pour capturer plus efficacement le CO2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Image d'illustration Unsplash

Référence:

Une des techniques pour piéger le COutilise des amines, molécules organiques azotées avec lesquelles ce gaz se lie facilement. Des chimistes du CNRS montrent que, lorsque ces amines sont enfermées dans une molécule cage (capable d'encapsuler d'autres molécules) par, ladu gaz devient bien plus efficace. Ces résultats sont à retrouver dans leParmi les différentes technologies visant à capturer le COgazeux, une des techniques les plus efficaces utilise des amines, une famille de molécules organiques azotées avec lesquelles ce gaz àest susceptible de réagir. Se forment alors en parallèle deux produits de réaction: des carbonates d', composés qui trouvent une large gamme d'applications domestiques et industrielles dans l'agroalimentaire (régulateur d'acidité, agent levant...), et des carbamates d'ammonium, source d'largement utilisée dans l'industrie et qui intervient dans la synthèse de l'massivement utilisée commeCependant le déploiement à grande échelle de cette technologie est entravé par des coûts énergétiques de mise en oeuvre trop élevés. D'où la nécessité de trouver de nouvelles formulations d'amines susceptibles de capturer des quantités plus importantes de gaz carbonique pour un coût énergétique identique, voire moins élevé.Dans ce contexte, des chimistes de l'Institut deetmoléculaires et supramoléculaires (CNRS/UniversitéLyon 1) montrent que la formation de complexes supramoléculaires entre unequi joue le rôle de cage et des polyamines déplace les équilibres de capture du COdans l'eau vers la formation quasi-exclusive de carbonates d'ammonium, menant à unede COpiégé par polyamine bien plus importante. Ils analysent les réactions en termes d'mise en jeu lors de ces déplacements d'équilibres impliquant des liaisons covalentes et non covalentes.Au-delà des nouvelles connaissances fondamentales, cette étude souligne le rôle que la chimie supramoléculaire pourrait jouer dans ce défi environnemental majeur.T. Chetot, F. Marocco Stuardi, A. Forot, M. Ducreux, A. Baudouin, E. Chefdeville, F. Perret, L. Vial, J. Leclaire.Switching between Non-isoenergetic Dynamic Covalent Reactions using Host-guest Chemistry2024