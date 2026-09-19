🧊 Das arktische Meereis schmilzt eine Woche länger als 1979

Das arktische Meereis befindet sich inzwischen etwa eine Woche länger in der Schmelzphase als Ende der 1970er-Jahre.

Ein internationales Team hat mehrere Jahrzehnte an Beobachtungen zusammengetragen, um die Entwicklung des Meereises an beiden Polen zu untersuchen. Die in Nature Reviews Earth & Environment veröffentlichte Analyse befasst sich mit seiner Fläche, Dicke, seinem Alter, der Schneedecke und seinem Jahreszyklus. In der Arktis hat sich die Dauer der Schmelzsaison seit 1979 um etwa 7,5 Tage verlängert.

Ausdehnung des arktischen Meereises am 10. September 2025. Die gelbe Linie zeigt die durchschnittliche minimale Ausdehnung für den Zeitraum 1981–2010.

Quelle: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin, NSIDC-Daten.

Die Veränderung geht vor allem auf den Herbst zurück. Das Eis beginnt im Frühjahr nicht unbedingt deutlich früher zu schmelzen, bildet sich aber später wieder. Im Sommer bleibt ein größerer Teil des Ozeans eisfrei. Dieses dunkle Wasser absorbiert dadurch mehr Sonnenenergie und speichert mehr Wärme.

Um diesen Effekt zu verstehen, genügt ein Vergleich zwischen Eis und Wasser. Helles Meereis reflektiert zwischen 60 und 90 % der einfallenden Sonnenstrahlung. Der dunkle Ozean reflektiert nur etwa 7 %. Wenn das Eis verschwindet, nimmt das Wasser daher deutlich mehr Energie auf. Im Herbst muss diese Wärme abgegeben werden, bevor die Oberfläche gefrieren kann.

Diese Verzögerung hat eine weitere Folge. Das Eis, das sich schließlich bildet, hat weniger Zeit, um vor der Rückkehr des Frühlings dicker zu werden. Es ist daher zu Beginn der folgenden Saison jünger und dünner. Dünnes Eis kann leichter schmelzen, wodurch erneut mehr Wasser der Sonne ausgesetzt ist.

Die Veränderungen betreffen nicht nur die Eismenge. Die Forschenden stellen außerdem fest, dass die Schneedecke auf dem arktischen Meereis dünner wird und die Eisoberfläche glatter wird. Diese Veränderungen beeinflussen das Licht, das durch das Eis dringt, sowie die Bedingungen für die Tiere, die in dieser Umgebung leben.

Unter dem Meereis bilden Algen die Grundlage eines Teils der Nahrungskette. Sie sind an geringe Lichtverhältnisse angepasst. Eine dünnere Schnee- und Eisdecke lässt mehr Licht hindurch, was sie beeinträchtigen kann. Die Veränderungen können sich anschließend auf die Organismen auswirken, die sie fressen, und danach auf Fische und andere Tiere.

Die Situation in der Antarktis ist nicht völlig vergleichbar. Die Arktis ist hauptsächlich ein von Kontinenten umgebener Ozean, während die Antarktis ein vom Ozean umgebener Kontinent ist. Das Meereis im Süden verzeichnete lange Zeit nicht denselben regelmäßigen Rückgang. In den vergangenen Jahren wurden jedoch starke Verluste registriert, die sich noch schwer mit derselben Genauigkeit interpretieren lassen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereiten nun das fünfte Internationale Polarjahr vor, dessen wichtigste Beobachtungsphase für 2032–2033 geplant ist. Es wird ermöglichen, die Eisdicke, den Schnee und ihre Entwicklungen an beiden Polen genauer zu messen – mit Instrumenten, die es während der vorherigen internationalen Kampagne 2007–2008 noch nicht gab.