🐋 Motorblätter, die Walflossen kopieren: Eine Überraschung zeichnet sich ab

Der Buckelwal besitzt eine erstaunliche Besonderheit: Die Vorderkante seiner langen Flossen ist nicht glatt. Sie weist eine Reihe von Erhebungen auf, die als Tuberkel bezeichnet werden. Die Forschenden haben diese Form aufgegriffen, um die Blätter eines Simulators für den Flugzeugantrieb zu verändern. Ihre Idee besteht darin, die Luft beim Drehen der Blätter besser um sie herumzuführen.

Um den Nutzen dieser Erhebungen zu verstehen, muss man betrachten, was mit der Luft auf einem Blatt geschieht. Unter bestimmten Bedingungen kann sich die Strömung von der Oberfläche ablösen und Wirbel bilden. Dabei geht ein Teil der Energie verloren. Die vom Wal inspirierte Geometrie verändert die Luftzirkulation und begrenzt dieses Phänomen im untersuchten Modell.

Buckelwal mit seiner langen Brustflosse im Ozean.

Quelle: Wikimedia Commons.

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Die Forschenden entwickelten ein numerisches Modell, das sowohl die Bewegung der Luft als auch die Verformung der Blätter berechnen kann. So konnten mehrere Formen miteinander verglichen werden.

Die in dieser Simulation erzielten Unterschiede sind erheblich. Mit den Erhebungen steigt der Luftdurchsatz durch einen Kanal zwischen den Blättern um 4,09 %. Das Verhältnis zwischen dem Druck am Ausgang und dem am Eingang nimmt um 4,85 % zu. Die Autoren berechnen außerdem eine deutliche Steigerung des Blattwirkungsgrads, von 67,014 % auf 89,861 % in der optimierten Konfiguration.

Die Veränderung scheint das Blatt im Modell nicht anfälliger für Brüche zu machen. Seine maximale Verformung im Verhältnis zum Scheibendurchmesser sinkt von 0,306 % auf 0,239 %. Mit anderen Worten: Das veränderte Blatt verformt sich unter den berechneten Belastungen geringfügig weniger. Dieses Ergebnis ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch weiterhin theoretischer Natur.

Warum kann eine Walflosse als Vorbild für ein Bauteil aus der Luftfahrt dienen? In beiden Fällen muss sich eine Oberfläche effizient in einem Fluid bewegen: Wasser beim Tier und Luft beim Blatt. Die Erhebungen verändern lokal die Art und Weise, wie dieses Fluid um die Oberfläche herumströmt. Ihre Form kann dadurch bestimmte ungünstige Strömungen verzögern.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, über die Simulation hinauszugehen. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Struktur noch optimiert werden muss, um ihre Steifigkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb zu verbessern. Physische Tests werden erforderlich sein, bevor sich feststellen lässt, ob die berechneten Verbesserungen an einem echten Blatt unter den Belastungen eines Antriebssystems wieder erreicht werden können.