🌀 Drei supermassereiche Schwarze Löcher in derselben Galaxie entdeckt

Drei wachsende massereiche Schwarze Löcher scheinen in einer einzigen Galaxie zu koexistieren, die beobachtet wurde, als das Universum erst etwa 1,2 Milliarden Jahre alt war.

Diese als J0148-4214 bezeichnete Galaxie weist eine Rotverschiebung von 5,0167 auf. Dieser Messwert zeigt, dass ihr Licht durch die Expansion des Universums stark gedehnt wurde. Die Astronomen sehen sie daher so, wie sie sehr früh in der kosmischen Geschichte aussah. Das James-Webb-Weltraumteleskop ermöglichte es, ihr Licht präzise genug zu untersuchen, um mehrere sehr kompakte Regionen zu unterscheiden.

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Die Forschenden haben die Schwarzen Löcher nicht direkt fotografiert. Sie untersuchten das Licht, das vom Gas ausgesendet wird, das sich schnell um sie dreht, bevor es in ihr Zentrum fällt. Dieses Gas erzeugt unter anderem eine mit Wasserstoff verbundene Emissionslinie. Wenn sie stark verbreitert erscheint, weist dies auf hohe Geschwindigkeiten in der Nähe eines massereichen Objekts hin, das gerade Materie aufnimmt.

Zwei dieser Regionen befinden sich im Herzen der Galaxie. Sie sind nur etwa 190 Parsec voneinander entfernt, also knapp 620 Lichtjahre. Eine dritte erscheint weiter entfernt, etwa 1,7 Kiloparsec vom Zentrum, also rund 5.500 Lichtjahre. Eine solche Anordnung liefert einen seltenen Hinweis auf das Wachstum Schwarzer Löcher in jungen Galaxien.

Die geschätzten Massen unterscheiden sich deutlich. Das größte zentrale Schwarze Loch könnte etwa 80 Millionen Sonnenmassen erreichen. Sein Nachbar käme auf ungefähr 630.000 Sonnenmassen. Das dritte, außerhalb des Zentrums gelegene, hätte nahezu zwei Millionen Sonnenmassen. Diese Werte bleiben Schätzungen, die aus der Geschwindigkeit des Gases und seiner Leuchtkraft abgeleitet wurden.

Um die Bedeutung dieser Konfiguration zu verstehen, muss man zur Entstehung der Galaxien zurückgehen. Im jungen Universum näherten sich Galaxien häufig einander an und verschmolzen. Ihre Schwarzen Löcher konnten dadurch im selben System zusammenkommen. Die Beobachtungen von J0148-4214 eröffnen den Blick auf eine Phase, in der mehrere dieser Objekte offenbar noch getrennt und aktiv sind.

Die Autoren untersuchten weitere mögliche Erklärungen für die beobachteten Emissionen, darunter Supernovae, schnelle Winde oder sehr massereiche Sterne. Ihre Analyse spricht jedoch für das Vorhandensein von drei Regionen, die von Schwarzen Löchern gespeist werden. Bei den beiden zentralen Objekten stärkt ihre geringe Entfernung die Annahme einer allmählichen Annäherung unter dem Einfluss der Gravitation.

Nach einer Schätzung, die auf ihrer Bewegung in der Galaxie beruht, könnten die beiden zentralen Schwarzen Löcher innerhalb von weniger als 700 Millionen Jahren miteinander verschmelzen. Das dritte könnte anschließend zum Zentrum gelangen, doch seine weitere Entwicklung bleibt ungewiss.

Künftige Beobachtungen müssen klären, ob dieses System zu einer Quelle von Gravitationswellen werden kann, die von den für die kommenden Jahrzehnte geplanten Weltraumobservatorien nachweisbar sind.