🌟 Diese beiden Sterne könnten sich getroffen haben, bevor sie ein Paar wurden

Zwei junge massereiche Sterne könnten nach einer engen Begegnung ein Paar geworden sein, statt gemeinsam geboren worden zu sein.

Das untersuchte System mit der Bezeichnung IRAS 07299−1651 enthält zwei Sterne, die sich noch in der Entstehung befinden. Sie sind derzeit etwa 200 Astronomische Einheiten voneinander entfernt, also 200-mal so weit wie die durchschnittliche Entfernung zwischen der Erde und der Sonne. Massereiche Sterne leben sehr häufig als Paar, doch ihre Entstehung ist schwer zu beobachten, da sie im Inneren dichter Gas- und Staubwolken stattfindet.

Die Sternentstehungsregion IRAS 07299−1651, beobachtet mit ALMA. Der Ausschnitt zeigt die beiden jungen massereichen Sterne im Zentrum des Systems und ihre relative Bewegung.

Quelle: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) ; RIKEN, Zhang et al. — CC BY 3.0

Um ihre Geschichte zu verstehen, beobachteten die Forschenden das System mehrfach mit den Radioteleskop-Netzwerken ALMA und JVLA. Sie ergänzten diese Daten durch Infrarotaufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops und des Very Large Telescope. Diese Beobachtungsreihe erstreckt sich über fast acht Jahre und ermöglicht es, die Bewegung der beiden Objekte zu verfolgen.

Die Astronomen rekonstruierten so ihre Bewegung in den drei Raumdimensionen. Genau diese Bahn hält die Überraschung bereit. Statt einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn folgen die beiden jungen Sterne einer stark lang gestreckten Bahn, wie sie bei einer anfangs nahezu freien Begegnung zweier Objekte entstehen würde.

Ein weiterer Hinweis stammt von den Materiescheiben, die jeden Stern umgeben. Diese Scheiben versorgen die jungen Sterne weiterhin mit Gas. Ihre Ausrichtung unterscheidet sich jedoch stark von der orbitalen Bewegung des Paares. Eine gemeinsame Entstehung in derselben Scheibe hätte eher zu ausgerichteten Orientierungen geführt.

Die Forschenden schlagen daher ein anderes Szenario vor. Die beiden Sterne hätten begonnen, sich getrennt voneinander in zwei unterschiedlichen Gaskonzentrationen zu bilden. Diese wären sich anschließend unter dem Einfluss der Schwerkraft angenähert. Eine ausreichend nahe Begegnung hätte Energie abgeführt und die beiden jungen Sterne aneinander gebunden.

Dieser Mechanismus wird als Verschmelzung von Kernen bezeichnet, wobei „Kern“ hier eine dichte Region einer Wolke meint, in der ein Stern entsteht. Die beiden Sterne bleiben klar voneinander getrennt, doch ihre ursprünglich getrennten Entstehungsgebiete sind aufeinandergetroffen.

Es bleibt zu klären, ob IRAS 07299−1651 einen seltenen Fall oder einen häufigen Entstehungsweg darstellt. Die Autoren geben an, dass diese Art von Begegnung eine wichtige Rolle bei der Entstehung sehr lang gestreckter massereicher Paare spielen könnte. Vergleichbare Beobachtungen anderer junger Systeme werden es ermöglichen, die tatsächliche Häufigkeit dieses Mechanismus zu bestimmen.

Viele massereiche Sterne beenden ihr Leben als Supernova und bringen anschließend kompakte Objekte wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher hervor.