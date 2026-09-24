🤖 Dieser humanoide Roboter verlässt allein seine eigene Fertigungslinie

Ein humanoider Roboter hat seine Fertigungslinie gerade auf eigenen Beinen verlassen, ohne ferngesteuert zu werden.

Die Szene ereignete sich in einer neuen Anlage von XPENG, dem chinesischen Hersteller, der vor allem für seine Elektroautos bekannt ist. Der Roboter heißt IRON. Das Unternehmen gibt an, auf dieser Linie ein erstes Exemplar fertiggestellt zu haben, bevor es dieses beim Verlassen der Anlage autonom laufen ließ. Dieser Schritt markiert vor allem den Übergang von im Labor gefertigten Prototypen zu einer Methode, die auf eine schnelle Serienproduktion ausgelegt ist.

Der humanoide Roboter IRON läuft entlang seiner automatisierten Fertigungslinie bei XPENG.

Quelle: XPENG.

Einen Humanoiden in Serie zu bauen, erfordert die präzise Wiederholung der Montage zahlreicher beweglicher Teile. XPENG zufolge sind mehr als 80 % der wichtigsten Abläufe seiner neuen Linien automatisiert. Der Hersteller greift dafür auf Methoden aus seinem Autogeschäft zurück, insbesondere bei der Qualitätskontrolle während der Fertigung.

IRON behält eine menschenähnliche Gestalt. Sein Körper verfügt über 76 unabhängige Bewegungsmöglichkeiten, die als Freiheitsgrade bezeichnet werden. Jede seiner Hände kommt auf 21. Diese Gelenke sollen es ihm ermöglichen zu laufen, aber auch feinere Bewegungen auszuführen.

Der Roboter ist außerdem mit drei von XPENG entwickelten Chips ausgestattet. Zusammen liefern sie bis zu 2.250 TOPS, eine Maßeinheit für die Anzahl der Rechenoperationen, die pro Sekunde ausgeführt werden können. Diese Leistung ermöglicht es, die künstlichen Intelligenzmodelle, die seine Umgebung interpretieren und seine Bewegungen steuern, direkt in der Maschine auszuführen.

Diese lokale Autonomie hat eine praktische Folge: IRON kann bestimmte Aufgaben erledigen, ohne dass ein menschlicher Bediener jede seiner Bewegungen aus der Ferne kontrolliert. Das bedeutet jedoch nicht, dass er bereits alles kann. XPENG präsentiert die Maschine als Plattform, die in realen Situationen lernen und schrittweise neue Fähigkeiten erwerben soll.

Die aktuelle Fertigung ist noch keine Massenproduktion. Das Unternehmen plant diesen Schritt bis Ende 2026. Die ersten Roboter sollen zunächst in den eigenen Geschäften und an den eigenen Standorten eingesetzt werden, wo ihre Leistungen in einer alltäglichen Umgebung statt im Labor beobachtet werden können.

Das Projekt profitiert außerdem von erheblichen finanziellen Mitteln. Ende August nahm der Robotikbereich von XPENG mehr als 900 Millionen Dollar ein, umgerechnet etwa 760 Millionen Euro zum aktuellen Wechselkurs. Der Konzern will parallel seine Autos, autonomen Systeme und Roboter weiterentwickeln und dabei einen Teil der Technologien für künstliche Intelligenz zwischen diesen Maschinen teilen.

Der eigentliche Test wird 2027 kommen. XPENG plant dann die kommerzielle Einführung von IRON und die ersten Auslieferungen in China und im Ausland. Die genauen Einsatzmöglichkeiten für Kunden, das Fertigungstempo und der Preis des Roboters müssen noch festgelegt werden.