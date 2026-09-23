🪐 Eine riesige zehneckige Struktur erscheint am Südpol des Saturn

Saturn hat eine neue Besonderheit enthüllt: Eine gigantische Figur mit zehn Seiten zeichnet sich in seiner Atmosphäre rund um den Südpol ab.

Saturn ist ein Gasriese. Die beobachtete Form entspricht einer riesigen atmosphärischen Welle, die in einem Band sehr schneller Winde gefangen ist. Von oben auf den Pol gesehen, zeichnet diese Welle zehn Seiten – daher ihr Name: Zehneck.

Saturn, beobachtet von Hubble am 29. August 2025, mit einem Blick auf den Südpol, der die zehneckige atmosphärische Welle zeigt.

Bildnachweis: NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong; Bearbeitung: A. Pagan.

Die Entdeckung erinnert sofort an eine weitere Besonderheit des Saturn. Sein Nordpol ist von einem berühmten Sechseck umgeben, einer sechseckigen Struktur, die seit mehr als 40 Jahren beobachtet wird. Astronomen suchten lange nach einem vergleichbaren Phänomen auf der Südhalbkugel, ohne eines zu finden. Die bis 2017 aufgenommenen Bilder der Raumsonde Cassini hatten insbesondere keine derartige dauerhafte Struktur offenbart.

Die Situation änderte sich durch neue Beobachtungen. Amateurastronomen entdeckten 2024 eine leichte Wellenbewegung rund um den Südpol. Daraufhin untersuchten die Forschenden Bilder des Weltraumteleskops Hubble. Sie stellten fest, dass die Form bereits 2023 erkennbar war und im Verlauf der Beobachtungen bis 2025 immer deutlicher wurde.

Dieses Zehneck scheint daher keine einfache vorübergehende Anordnung einiger Wolken zu sein. Hubble beobachtet Saturn in mehreren Wellenlängen, die den Blick auf verschiedene Höhen seiner Atmosphäre ermöglichen. Die Form erscheint auf mehreren dieser Ebenen. Die Welle erstreckt sich also vertikal durch die Atmosphäre und geht mit einem starken Windband einher.

Blick des Hubble-Teleskops auf den Südpol des Saturn durch einen Infrarotfilter, in dem das atmosphärische Zehneck deutlich sichtbar ist.

Bildnachweis: NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong; Bearbeitung: A. Pagan.

Ein weiterer Unterschied zum Sechseck im Norden: Das neue Muster scheint sich noch zu verändern. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass es sich seit 2023 verstärkt hat. Die Forschenden wissen nicht genau, wann es entstanden ist, da der Südpol in den Jahren zuvor von der Erde aus nur schwer zu beobachten war. Seine Entstehung könnte daher zwischen den letzten Cassini-Beobachtungen und seiner Rückkehr in das Sichtfeld der Teleskope auf der Erde stattgefunden haben.

Nun gilt es zu verstehen, warum die Winde des Saturn eine derart regelmäßige geometrische Form annehmen. Ein Windband kann Wellen bilden, anstatt einem perfekten Kreis zu folgen. Unter bestimmten Bedingungen können diese Wellen mehrere große Segmente formen. Die Modelle müssen nun erklären, warum im Süden zehn Seiten erscheinen, während im Norden seit Jahrzehnten sechs Seiten bestehen.

Die Forschenden werden das Zehneck mit Hubble weiter beobachten und möchten es auch mit dem Weltraumteleskop James Webb untersuchen. Die nächsten Beobachtungen werden zeigen, ob seine zehn Seiten stabil bleiben, sich bewegen oder schließlich verschwinden. Sie werden außerdem dabei helfen festzustellen, ob diese neue Struktur mehrere Jahrzehnte bestehen kann – wie das Sechseck am Nordpol.