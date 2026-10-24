🦖 Ein unbekannter Raubsaurier schlief seit 1924 in einem Museum

Ein der Wissenschaft unbekannter Dinosaurier wartete fast ein Jahrhundert lang in den Sammlungen eines Londoner Museums.

Die Geschichte beginnt auf der Isle of Wight im Süden Englands. Im Jahr 1924 gelangte ein Fragment eines Dinosaurierschädels in die Magazine des Natural History Museum in London. Jahrzehntelang wurde dieses Stück kaum untersucht. Eine neue Analyse hat nun enthüllt, dass es zu einer bislang unbekannten Raubsaurierart gehört.

Bild: Sergey Krasovskiy und Pedro Salas.

Die Forschenden gaben ihm den Namen Invictibellatrix amberina. Er lebte vor etwa 120 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als die Isle of Wight eine von Flüssen durchzogene Ebene war. Nach seinen nahen Verwandten zu urteilen, dürfte er drei bis vier Meter lang und etwa eineinhalb Meter hoch gewesen sein.

Sein Aussehen unterschied sich deutlich von dem des berühmten Tyrannosaurus. Dieser Dinosaurier lief auf zwei Beinen, hatte einen recht wendigen Körper und wahrscheinlich Federn. An seinen Armen könnten lange, gebogene Krallen gesessen haben, die beim Ergreifen der Beute nützlich waren. Vermutlich ernährte er sich unter anderem von kleinen Dinosauriern, Echsen und Säugetieren.

Wie erkennt man eine neue Art anhand eines einzigen Stücks Schädel? Die Forschenden untersuchten es im Scanner, um seine innere Struktur zu beobachten, und verglichen anschließend seine Form mit der anderer fleischfressender Dinosaurier. Bestimmte Besonderheiten der Knochen, insbesondere rund um die Öffnung für das Rückenmark, erregten ihre Aufmerksamkeit.

Die Vergleiche ordneten das Fossil den Megaraptoren zu, einer Gruppe von Raubsauriern mit großen Krallen. Zum ersten Mal wurde damit ein Vertreter dieser Gruppe in Europa identifiziert. Bisher stammten Fossilien von Megaraptoren hauptsächlich aus anderen Regionen der Welt.

Diese Entdeckung ermöglicht ein besseres Verständnis ihrer Wanderungen. Die Forschenden vermuten, dass diese Tiere in Asien entstanden sein könnten und anschließend über Europa in die südlichen Kontinente gelangten. Viel später wurden einige ihrer Nachkommen dort zu gewaltigen Raubsauriern.

Das neue Fossil gehört zu einer der ältesten und kleinsten Formen der Gruppe. Es zeigt, dass diese Dinosaurier bereits zu Beginn der Kreidezeit in einem großen Teil der Erde verbreitet waren, bevor ihre verschiedenen Entwicklungslinien unterschiedliche Wege einschlugen.

Für Paläontologen erinnert die Entdeckung schließlich daran, dass man nicht immer neue Fundstellen ausgraben muss. Museen bewahren Millionen von Fossilien auf, und manche warten noch immer darauf, dass ein neuer Blick ihre wahre Geschichte enthüllt.