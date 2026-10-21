💍 Ein im Meer gefundener Ring stellt eines der sieben Weltwunder dar

Ein kleiner Bronzering hat ein seltenes Bild des Leuchtturms von Alexandria, eines der sieben Weltwunder der Antike, enthüllt.

Unterwasserarchäologen entdeckten ihn im Hafen von Alexandria in Ägypten. Das Schmuckstück lag zwischen den Ruinen von Antirhodos, einer antiken Insel, auf der sich ein königlicher Palast erhob. Dieses Viertel, einst im Herzen der Stadt gelegen, befindet sich heute unter Wasser.

Der Gegenstand trägt eine Darstellung des berühmten Leuchtturms. Dieses gewaltige Bauwerk wurde in der Antike errichtet, um Schiffen zu helfen, die Hafeneinfahrt zu finden, und ist seit mehreren Jahrhunderten verschwunden. Sein Aussehen kennen wir vor allem dank Texten und antiken Münzen.

Laut dem von dem Archäologen Franck Goddio geleiteten Team handelt es sich um den ersten bekannten Siegelring mit dieser Darstellung. Seine Darstellung des Leuchtturms ähnelt der auf einigen Münzen aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Diese Ähnlichkeit erlaubt es jedoch nicht, das Alter des Rings mit Sicherheit zu bestimmen.

Warum sollte ein solches Bauwerk auf einem Schmuckstück eingraviert werden? Damals konnte ein Siegelring dazu dienen, ein Dokument zu kennzeichnen, indem man sein Muster in ein weiches Material drückte. Das Motiv ermöglichte es, eine Person oder eine Funktion zu identifizieren. Die Forscher wissen jedoch noch nicht, wem dieser Gegenstand gehörte.

Die Entdeckung ist auch wegen ihres Fundorts interessant. Antirhodos gehörte zum Viertel der Herrscher von Alexandria. Der Geograf Strabon beschrieb den dortigen Palast während seiner Reise durch Ägypten am Ende des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Offizielle Gebäude waren dort wahrscheinlich über mehrere Zeiträume hinweg in Betrieb. Franck Goddio hält es für möglich, dass bestimmte Verwaltungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Leuchtturm auf der Insel stattfanden.

Darstellung des Leuchtturms von Alexandria

Bild Wikimedia

Die Ausgrabungen werden auf einem großen Gebiet des ehemaligen Hafens fortgesetzt, das heute unter Wasser liegt. Sie ermöglichen es, Gegenstände und Strukturen zu entdecken, die zeigen, wie die Bewohner Alexandrias lebten.