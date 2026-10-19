🧬 Zellen eines 80-jährigen Menschen verjüngten sich unbeabsichtigt auf 20 Jahre

Zellen, die einer 80-jährigen Person entnommen wurden, erreichten im Labor ein molekulares Alter von unter 20 Jahren. Und das war nicht einmal das Ziel der Forschung.

Diese Transformation wurde von Forschenden der Universität Bonn in Deutschland erzielt. Ihr Ziel war es, aus einer einfachen Blutprobe Zellen herzustellen, die in der Lage sind, Neuronen zu bilden. Doch im Verlauf ihres Experiments stellten sie eine weitere Veränderung fest: Die Zellen schienen sich ebenfalls zu verjüngen.

In unserem Körper erfüllt eine Blutzelle nicht dieselbe Funktion wie eine Gehirnzelle. Dennoch verfügen sie über fast dieselben Anweisungen in ihrer DNA. Der Unterschied liegt vor allem in dem Teil der Anweisungen, den sie nutzen. Im Labor wissen Forschende, wie sie diese Funktionsweise verändern können, um bestimmte Zellen dazu zu bringen, ihre Funktion zu wechseln.

Das Team verwandelte daher Vorläuferzellen roter Blutkörperchen in neurale Stammzellen. Diese können anschließend Nervenzellen hervorbringen. Während dieser Transformation beobachteten die Forschenden, dass mehrere Anzeichen der Alterung allmählich verschwanden.

Um dies zu überprüfen, untersuchten sie kleine chemische Markierungen auf der DNA. Diese Markierungen verändern sich mit dem Alter, ohne dass sich die Gene selbst verändern. Durch ihre Messung lässt sich das biologische Alter der Zellen schätzen, das nicht immer dem tatsächlichen Alter der Person entspricht.

Besonders verblüffend waren die Ergebnisse bei den Zellen eines 80-jährigen Spenders. Nach ihrer Transformation wurde ihnen ein Alter von unter 20 Jahren zugeschrieben. Die Forschenden fanden dieses Phänomen in Proben von Personen unterschiedlichen Alters wieder, darunter auch in der Probe eines 101-jährigen Spenders.

Eine weitere Überraschung: Diese Rückkehr zu einem jüngeren Zustand geschieht nicht auf einmal. Die Zellen beginnen zunächst, ihre neue Funktion anzunehmen, und verjüngen sich dann über mehrere Wochen weiter. Das Phänomen lässt sich über mehr als 100 Tage verfolgen, was den Forschenden Zeit gibt, die dabei auftretenden Veränderungen zu verstehen.

Vorerst betrifft das Experiment ausschließlich im Labor kultivierte Zellen, deren Alter mithilfe biologischer Marker geschätzt wird. Diese Methode könnte jedoch dazu beitragen, die Alterung von Gehirnzellen und die Mechanismen, die an Krankheiten wie Alzheimer beteiligt sind, besser zu untersuchen.