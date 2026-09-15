🧬 Erstaunlich viele Killerzellen bei Hundertjährigen

Das Immunsystem von Menschen, die älter als 110 Jahre werden, birgt eine Überraschung, die helfen könnte, ihre außergewöhnliche Langlebigkeit zu verstehen.

Forschende haben bestimmte Immunzellen bei Hundertjährigen und Supercentenarians untersucht, also bei Menschen, die mindestens 110 Jahre alt sind. Ihr Interesse galt den T-Lymphozyten, Zellen, die an der Überwachung des Körpers beteiligt sind. Eine besondere Population wird ab einem Alter von etwa 100 Jahren deutlich häufiger.

Ein T-Lymphozyt, beobachtet mit einem kolorierten Rasterelektronenmikroskop.

Quelle: NIAID — CC BY 2.0

Bei diesen Zellen handelt es sich um CD4-T-Lymphozyten, die bestimmte Zellen direkt abtöten können. Normalerweise sind CD4-Lymphozyten vor allem dafür bekannt, die Immunantwort zu koordinieren. Hier entwickelt ein Teil von ihnen zerstörerische Fähigkeiten. Die Forschenden nennen sie zytotoxische CD4-T-Lymphozyten.

Um zu verstehen, was sie besonders macht, untersuchte das Team die Zellen einzeln und verglich ihre Funktionsweise. Es stellte fest, dass sich bestimmte Lymphozytenfamilien stark vermehrt hatten. Die Zellen aus derselben Familie haben einen gemeinsamen Ursprung und erkennen dasselbe Ziel. Diese Vermehrung deutet darauf hin, dass sie diesem Ziel wahrscheinlich mehrfach begegnet sind.

Das Phänomen ähnelt nicht einem Immunsystem, das mit zunehmendem Alter erschöpft. Die beobachteten Zellen wiesen weiterhin Anzeichen von Aktivität auf. Ihre Häufigkeit nahm vor allem ab einem Alter von etwa 100 Jahren zu, was auf eine allmähliche Veränderung der Immunantwort bei Menschen hindeutet, die ein sehr hohes Alter erreichen.

Ein weiteres Ergebnis fällt auf. Bestimmte Sequenzen, die es diesen Zellen ermöglichen, ihr Ziel zu erkennen, ähnelten denen von Lymphozyten, die bereits in Tumoren beobachtet wurden, insbesondere in Lungenkrebs. Es handelt sich hier also möglicherweise um Immunzellen, die Tumoren erkennen oder sogar zerstören können.

Menschen, die 110 Jahre alt werden, bilden eine äußerst seltene Population. Ihr Körper kann aufgrund ihrer Gene, ihres Lebensstils oder ihrer Krankheitsgeschichte mehrere Besonderheiten aufweisen. Zu unterscheiden, was die Langlebigkeit tatsächlich begünstigt und was lediglich eine Folge davon ist, erfordert weitere Untersuchungen.

Die Forschenden können nun untersuchen, welche Ziele im Laufe der Jahrzehnte die Vermehrung dieser Zellen auslösen. Sie können außerdem feststellen, ob diese Zellen tatsächlich Krebszellen oder andere Zellen beseitigen, die im Alter abnorm geworden sind. Dieser Schritt wird zeigen, ob diese Immunantwort direkt zu einem gesunden Alterungsprozess beiträgt.