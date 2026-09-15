🧬 Células asesinas sorprendentemente numerosas en los centenarios

El sistema inmunitario de las personas que superan los 110 años reserva una sorpresa que podría ayudar a comprender su longevidad fuera de lo común.

Unos investigadores estudiaron ciertas células inmunitarias en centenarios y supercentenarios, es decir, personas de al menos 110 años. Se interesaron por los linfocitos T, células que participan en la vigilancia del organismo. Una población particular se vuelve mucho más abundante alrededor de los 100 años.

Un linfocito T observado mediante microscopía electrónica de barrido y coloreado.

Crédito: NIAID — CC BY 2.0

Estas células son linfocitos T CD4 capaces de matar directamente a ciertas células. Habitualmente, los linfocitos CD4 son conocidos sobre todo por coordinar la respuesta inmunitaria. En este caso, una parte de ellos adquiere capacidades destructivas. Los investigadores los denominan linfocitos T CD4 citotóxicos.

Para comprender qué los hace especiales, el equipo examinó las células una por una y comparó su funcionamiento. Constataron que algunas familias de linfocitos se habían multiplicado considerablemente. Las células procedentes de una misma familia comparten un origen común y reconocen el mismo objetivo. Esta multiplicación indica que probablemente se encontraron con dicho objetivo en varias ocasiones.

El fenómeno no se parece a un sistema inmunitario que se agota con la edad. Las células observadas conservaban signos de actividad. Su abundancia aumentaba sobre todo a partir de aproximadamente los 100 años, lo que indica una transformación progresiva de la respuesta inmunitaria en las personas que alcanzan edades muy avanzadas.

Otro resultado llama la atención. Algunas secuencias que permiten a estas células reconocer su objetivo se parecían a las de linfocitos ya observados en tumores, especialmente en cánceres de pulmón. Por tanto, estaríamos ante células inmunitarias capaces de reconocer, e incluso destruir, tumores.

Las personas que alcanzan los 110 años constituyen una población extremadamente rara. Su organismo puede presentar varias particularidades relacionadas con la genética, el estilo de vida o su historial médico. Distinguir qué favorece realmente la longevidad de lo que es simplemente una consecuencia de ella requiere más estudios.

A partir de ahora, los investigadores pueden buscar qué objetivos provocan la multiplicación de estas células a lo largo de las décadas. También podrán determinar si realmente eliminan células cancerosas u otras células que se hayan vuelto anormales con la edad. Este paso permitirá saber si esta respuesta inmunitaria participa directamente en un envejecimiento saludable.