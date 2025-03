Test Ampace Andes 1500 : une station électrique compacte et très rapide en charge

1 - Introduction







La marque Ampace propose avec l'Andes 1500 une station de capacité intermédiaire, qui met l'accent sur la recharge ultra-rapide et la longévité de sa batterie. Cette centrale d'énergie promet ainsi une charge heure puissance besoin électricité



Caractéristiques principales

- Type : Station d'énergie portable (centrale électrique)

- Capacité batterie : 1462 Wh (LiFePO4, >6000 cycles de vie)

- Puissance sortie AC : 2400 W continu (3600 W en pic, onde

- Ports de sortie : 4 prises AC 230 V, 2 ports USB-C 100 W, 4 ports USB-A 18 W, 2 ports DC 5521 120 W, 1 prise allume-cigare 120 W

- Entrées de charge : AC jusqu'à 1800-2100 W (charge complète ~55 min), véhicule 12 V et panneaux solaires (non fournis)

- Fonctions supplémentaires : Mode onduleur UPS (bascule <20 ms), application mobile de contrôle éclairage LED intégré (blanc et RGB)

- Dimensions et poids : 43,6 × 19,5 × 33,5 cm pour 16,7 kg

2 - Déballage et présentation

À la réception de la station électrique Ampace Andes 1500, on découvre sans surprise un colis assez imposant et lourd, avec un suremballage. L'appareil est soigneusement calé dans une mousse épaisse qui le met à l'abri des chocs durant le transport. Tous les accessoires sont regroupés dans un petit sac séparé.







Le contenu de la boîte est classique: on y trouve la station elle-même, un câble d'alimentation secteur, un câble de recharge sur prise allume-cigare, une notice d'utilisation (en anglais/allemand, malheureusement pas de français) et une carte de garantie. Aucun panneau solaire n'est fourni – et donc pas de câble MC4 dans le carton – ce qui est à savoir pour ceux qui envisagent une recharge solaire plus tard.





Dès le premier coup d'œil, l'Ampace Andes 1500 affiche un design pratique pour ce genre de produit. Contrairement à la plupart des stations concurrentes de forme " valise " rectangulaire, celle-ci adopte une silhouette verticale en forme de tour, faisant penser à une unité centrale de PC compact.







Cette conception lui donne une allure moderne et permet de la glisser plus facilement dans des espaces restreints (coffre de voiture, coin d'un van, etc.), voire très simplement a coté de son équipement informatique que l'on souhaite protéger avec le système onduleur/UPS intégré.







Le châssis en plastique gris foncé et noir semble robuste, avec des finitions soignées sur l'ensemble de la coque. Malgré un poids



Ecran, lumière et connectiques bien fournies en façade

Sur le plan de la connectique, l'Ampace Andes 1500 n'a pas à rougir face à la concurrence – bien au contraire, elle embarque un véritable hub électrique pour répondre à tous les besoins.





La face avant regroupe la plupart des sorties DC et USB : on y trouve quatre ports USB-A (jusqu'à 18 W chacun pour recharger smartphones et autres équipements portatifs), deux ports USB-C haute puissance (100 W chacun, idéal pour ordinateurs portables), une prise allume-cigare 12 V (120 W) et deux sorties DC 5521 (12,6 V, 120 W chacune) pour alimenter directement des appareils en courant continu.



Ampace a aussi intégré une lampe LED en façade, avec plusieurs modes d'éclairage pour servir de lumière d'appoint ou de signal SOS par exemple. Juste à côté se trouvent le bouton d'activation de la lampe et au centre de la façade le bouton d'alimentation général, cerclé d'un halo lumineux





Enfin, un grand écran LCD affiche en temps réel le pourcentage tout



A l'arrière, alimentation et 4 prises 230V

L'arrière de l'appareil est dédié aux sorties secteur et aux entrées de charge. On y retrouve quatre prises AC 230 V classiques, capables de délivrer au total jusqu'à 2400 W en continu (avec un pic toléré à 3600 W pour, par exemple, les démarrages d'appareils gourmands). Ces prises AC permettront de brancher directement des appareils électroménagers, outils ou autres équipements comme sur le secteur.





Au-dessus des prises, on note des évents de ventilation: la station est en effet dotée d'un système de refroidissement actif qui se met en marche lors des charges/décharges à forte puissance pour maintenir les composants à bonne température.





Sur la partie inférieure, sous une trappe de protection, se situent les ports d'entrée pour la recharge : l'entrée secteur (via un connecteur standard, câble fourni) et un port combo XT60 qui sert soit à la recharge solaire, soit à la recharge via une prise 12 V de voiture. Un petit bouton de réinitialisation se cache également sous ce capot, servant à reconnecter la batterie si elle se met en protection.



Un dessus RGB mais sans induction

Le dessus de l'Ampace Andes 1500 est plat et lisse. On aurait pu imaginer qu'Ampace y intègre un chargeur à induction pour smartphone (comme certains concurrents le font), mais ce n'est pas le cas ici – un petit regret, même si la présence de deux ports USB-C puissants compense largement pour recharger rapidement un téléphone ou un ordinateur.







En revanche, originalité sympathique : la marque a incorporé un éclairage LED RGB décoratif sur le pourtour supérieur de la station. Ces LED colorées peuvent s'illuminer dans différentes couleurs et modes. Certes, c'est surtout esthétique, mais cela peut créer une ambiance lors d'une soirée en extérieur ou servir de veilleuse multicolore dans l'obscurité.



Plus appréciables: branchement de plusieurs batteries et une connexion mobile

Sur la tranche arrière, l'Ampace Andes 1500 présente un petit cache dévoilant un connecteur différents de ce qui se trouve sur les faces. Ce dernier permet de connecter plusieurs batteries entre elles afin de multiplier la capacité de stockage.





Soulignons que l'Andes 1500 peut être pilotée à distance via une application mobile. Un module de connectivité sans fil est intégré, et une application dédiée permet de consulter l'état de la batterie, d'allumer/éteindre des ports, d'activer le mode d'économie d'énergie ou encore de mettre à jour le firmware.



Cette fonction de contrôle à distance est un vrai plus pour surveiller la station lorsqu'elle est installée un peu à l'écart (par exemple, dans une autre pièce ou dans le coffre du van).



3 - Test en charge et en décharge

Comme vous le savez, chez Techno-Science.net on vérifie surtout la technique. Vérifier que les ports USB permettent de charger un smartphone, parcourir l'application... c'est ok, mais c'est évident que ça fonctionne et cela reste superficiel. Il est beaucoup plus instructif de vérifier si la batterie tient bien ses promesses, en mesurant les pertes au niveau de la transformation AC/DC du courant, de son stockage, de la charge complète à la décharge complète.





Et ceci avec un appareil distinct, indépendant de l'affichage même de la batterie.



Test en charge: rapidité hors norme, efficacité au rendez-vous

La promesse phare d'Ampace avec l'Andes 1500, c'est une recharge ultra-rapide. Nous l'avons donc mise à l'épreuve d'une charge complète après avoir vidé complètement la batterie. Branchée sur le secteur, la station commence immédiatement à tirer une puissance très élevée, de l'ordre de 2100 W.





Cette valeur est élevée et confirme qu'Ampace exploite bien sa technologie de charge rapide (nommée A-Boost) pour remplir la batterie le plus vite possible.



Dans les premières dizaines de minutes, la puissance de charge reste au-dessus de 2000 W, puis elle finit par diminuer progressivement une fois les ~80% de capacité atteints. Durant le dernier quart d'heure, on observe en effet une réduction graduelle du courant de charge – la station baisse d'elle-même l'intensité pour protéger la batterie en fin de cycle, ce qui est un comportement normal des batteries LiFePO4 pour éviter la surcharge.





Résultat des courses, l'Ampace Andes 1500 atteint 100% en un peu moins d'une heure ! Plus précisément, nous avons mesuré 1640 Wh d'énergie absorbée sur secteur pour passer de 0 à 100%, en approximativement 58 minutes de charge. C'est tout simplement l'une des performances de recharge les plus rapides que nous ayons constatées sur une station de cette catégorie de capacité.



Pour donner un ordre d'idée, des modèles concurrents de 1,5 kWh mettent généralement 2 à 4 heures à se recharger complètement sur prise murale. Ici, dans la durée d'une pause déjeuner, l'Andes 1500 est parée à repartir, ce qui apporte un réel confort d'utilisation pour tous ceux qui souhaitent utiliser cette batterie de manière nomade, la journée complète, pour par exemple du bricolage en extérieur ou du jardinage.





Bien sûr, une telle puissance de charge s'accompagne de quelques contreparties. La ventilation de l'appareil se déclenche rapidement pour évacuer la chaleur générée par les circuits de charge ultra-rapide. Le bruit est clairement audible, sans être non plus assourdissant.



Autre aspect à noter, le rendement de la charge n'est pas de 100% (ce qui est normal, une partie de l'énergie est perdue en chaleur). Avec 1640 Wh entrants pour 1462 Wh stockés, on calcul qu'environ 11% de l'énergie est perdue lors de la conversion AC vers la batterie, ce qui est dans la moyenne pour une charge rapide de ce type.



Par ailleurs, nous avons mesuré la consommation résiduelle une fois la batterie totalement chargée : la station ne consomme que 1,1 W sur la prise avec une charge de 100%. C'est un niveau de veille très faible, signe d'une bonne gestion électronique qui évite de gaspiller de l'énergie une fois la charge terminée. Vous pouvez donc sans crainte laisser l'Andes 1500 branchée en permanence comme on le ferait pour un onduleur de secours, l'impact sur la facture d'électricité sera négligeable.



Test en décharge: robuste

Après la phase de charge, place à la décharge en condition réelle. Pour ce test, nous avons branché un téléviseur consommant entre 160W et 190 W sur l'une des prises AC de la station, et laissé fonctionner jusqu'à épuisement de la batterie. L'Ampace Andes 1500 a tenu bon pendant plusieurs heures, fournissant une énergie totale utilisable de 1190 Wh avant de s'éteindre lorsque la batterie a atteint 0%.



Ce résultat équivaut à environ 81% de la capacité nominale (1462 Wh) restituée en sortie AC, ce qui est correct compte tenu des pertes liées à la conversion par l'onduleur interne.





Si l'on compare l'énergie effectivement restituée (1190 Wh) à l'énergie absorbée lors de la charge (1640 Wh), on obtient un rendement global d'environ 73% sur le cycle complet charge + décharge en utilisation AC. Ce rendement est dans la moyenne pour ce type de batterie. Il s'explique par la combinaison d'une charge ultra-rapide (qui génère plus de pertes thermiques et nécessite une ventilation active) et d'une décharge à une puissance modérée (l'onduleur étant légèrement moins efficace en pourcentage à faible charge qu'à charge nominale).





En d'autres termes, l'Andes 1500 sacrifie possiblement un peu d'efficacité énergétique au profit de la vitesse de charge. Dans la pratique, ces 73% de rendement signifient qu'il faut prévoir qu'une partie de l'énergie tirée du secteur sera dissipée en chaleur ou dans l'électronique, ce qui est un compromis acceptable au vu du gain de temps considérable à la recharge et, surtout, d'un rattrapage au niveau de la veille avec une très faible consommation une fois la batterie chargée à 100%. Il convient de noter que pour des usages en courant continu (ports DC ou USB), tout comme sur une recharge solaire, le rendement serait bien meilleur puisque l'on évite la double conversion AC/DC puis DC/AC.



Au-delà des chiffres bruts, l'utilisation de la station s'est avérée très satisfaisante. Le convertisseur AC a montré sa robustesse : même en branchant des appareils sur la limite de 2400 W, nous n'avons pas rencontré de coupure intempestive.



La protection en cas de surcharge fonctionne de manière graduelle, et il est possible de dépasser brièvement la puissance max (jusqu'à plus de 3000 W) sans que la station ne s'arrête immédiatement, ce qui correspond bien aux spécifications de pic de 3600 W pour absorber les pointes de démarrage.



Un onduleur/UPS parfait

Le mode onduleur UPS s'est montré efficace lors de nos essais. Branchée sur le secteur avec un PC et un moniteur connectés, l'Ampace Andes 1500 a pris le relais instantanément lors d'une simulation de panne de courant. La bascule se fait en moins de 20 millisecondes, si bien que l'ordinateur n'a même pas eu le temps de s'éteindre ni le moniteur de clignoter. Cette fonctionnalité d'UPS est un atout majeur si vous destinez l'appareil à une utilisation de secours à domicile ou pour protéger du matériel sensible.



4 - Conclusion