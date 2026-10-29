🪸 La coloración de los corales puede ser contagiosa

Cuando el mar se vuelve demasiado cálido, los corales sufren un estrés importante. Pueden perder las diminutas algas que viven en sus tejidos y les proporcionan gran parte de su color. Sin ellas, los corales se blanquean, se debilitan y corren el riesgo de morir.

Unos investigadores de la Universidad de Stanford, en California, quisieron saber si un coral sano podía ayudar a un vecino blanqueado. La idea parece sencilla: permitir que las algas presentes en uno pasen al otro. Sin embargo, había que comprobar si tal transferencia era posible.

Corales de colores vivos.

Foto: Ryan Goehrung, vía Wikimedia Commons.

El equipo preparó diez pares de pequeños fragmentos de coral. Cada par reunía un fragmento sano y otro blanqueado procedentes del mismo individuo. En cinco pares, los fragmentos se tocaban. En los otros cinco, unos milímetros los separaban.

La diferencia fue espectacular. Los cinco fragmentos blanqueados colocados en contacto con su vecino sano se recuperaron en siete semanas. Los que permanecieron separados no recuperaron sus algas y acabaron muriendo durante el experimento.

Para comprender lo que ocurría, los investigadores observaron los corales al microscopio. Cuando dos fragmentos genéticamente idénticos se tocan, sus tejidos pueden fusionarse y crear una continuidad entre ellos. Las algas útiles pasan entonces del fragmento sano al fragmento blanqueado, donde comienzan a multiplicarse.

El contacto ni siquiera tiene que durar siete semanas. En algunos ensayos, unos pocos días bastaron para transferir algas, y una semana de contacto permitió que los fragmentos blanqueados continuaran por sí solos su recuperación. Las algas instaladas se multiplicaron después rápidamente.

Sin embargo, hay una condición importante: los fragmentos deben proceder del mismo coral o ser genéticamente idénticos. Por lo general, los corales diferentes no se fusionan de esta manera.

Estos resultados abren una vía para ayudar a algunos corales debilitados, pero el experimento solo se realizó con diez pares de fragmentos mantenidos en laboratorio. Habrá que comprobar si este método puede funcionar en arrecifes enteros. Y, sobre todo, no elimina la causa principal del blanqueamiento: el calentamiento del agua.