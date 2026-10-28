🌀 Descubrimiento de una galaxia que no contiene ninguna estrella

Una inmensa y extraña nube de gas podría ser una galaxia que nunca logró fabricar una sola estrella.

En el Universo, las galaxias brillan gracias a sus estrellas. Sin embargo, los astrónomos creen que algunas podrían existir casi en la oscuridad. Contendrían gas y, sobre todo, materia oscura, pero ninguna estrella lo bastante luminosa como para ser detectada. Un objeto descubierto recientemente podría corresponder a esta descripción.

Vista general de la antena del radiotelescopio FAST, en Guizhou, China.

Imagen: Wikimedia Commons, créditos en la ficha del archivo.

Fue detectado con FAST, un inmenso radiotelescopio instalado en China. Este instrumento capta, entre otras cosas, las ondas emitidas por el hidrógeno, el gas más abundante del Universo. Así, los investigadores identificaron una nube aislada, bautizada J1351+0039, allí donde no se ve ninguna galaxia.

Después buscaron estrellas en ella. No apareció ninguna. Esto no significa que no haya absolutamente ninguna: una población de estrellas muy escasa o muy dispersa aún podría escapar a las observaciones. Pero la nube es lo bastante extensa y discreta como para intrigar a los científicos.

Las mediciones indican que contiene hidrógeno con una masa equivalente a unos 480 000 soles. Sin embargo, los movimientos de este gas sugieren que la masa total del objeto alcanza unos 130 millones de soles. Por tanto, parece contener mucha más materia de la que se puede ver.

La materia oscura podría explicar esta diferencia. Invisible para los telescopios, ejerce no obstante una atracción gravitatoria. Los astrónomos creen que forma vastas envolturas alrededor de las galaxias que retienen el gas y las estrellas. En este caso particular, una envoltura de este tipo podría haber mantenido el gas sin producir nunca estrellas.

¿Por qué? El objeto quizá sea demasiado pequeño para que su gas pueda enfriarse y concentrarse lo suficiente. La luz ultravioleta que baña el Universo desde sus primeras épocas habría contribuido a mantener caliente este gas. Sin nubes suficientemente densas, no podría nacer ninguna estrella.

Otros indicios apuntan en esta dirección: el gas gira muy lentamente y sus movimientos desordenados parecen impedir sobre todo que se derrumbe sobre sí mismo. Además, los astrónomos no encontraron ninguna galaxia grande cercana que hubiera podido arrancarle materia. Por tanto, J1351+0039 podría ser un objeto que ha permanecido aislado durante mucho tiempo.

Serán necesarias observaciones aún más profundas con Hubble o James-Webb para buscar las estrellas más discretas. El estudio se hizo público en forma de prepublicación científica, antes de su validación por una revista.