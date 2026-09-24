🌌 Un nuevo indicio de que la energía oscura no sería constante

Una inmensa colección de estrellas explotadas vuelve a plantear una pregunta vertiginosa: ¿estaría cambiando la aceleración del universo?

Para medir distancias gigantescas, los astrónomos utilizan ciertas explosiones estelares llamadas supernovas de tipo Ia. Su luminosidad puede calibrarse, lo que permite estimar su distancia. Al comparar esta distancia con el desplazamiento de su luz hacia el rojo, los investigadores reconstruyen la forma en que el universo se ha expandido a lo largo del tiempo.

Un equipo internacional reunió 2 884 supernovas probablemente de tipo Ia en un mismo conjunto de datos, bautizado Unite. Este combina, entre otros, los catálogos Pantheon+ y DES-SN5YR, procedente del Dark Energy Survey. El trabajo reúne aproximadamente tres décadas de observaciones realizadas con distintos instrumentos.

Friso cronológico del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días.

NASA/WMAP Science Team · Dominio público

Los investigadores reprocesaron las observaciones con métodos comunes. En particular, armonizaron la selección de las supernovas y las correcciones relacionadas con los sesgos de observación. La masa de las galaxias que albergan estas explosiones también se recalculó de manera uniforme para más del 98 % de la muestra.

¿Por qué tantas precauciones? La luz recibida puede modificarse durante su viaje. El polvo, las propiedades de la galaxia anfitriona o incluso el efecto gravitacional de grandes masas pueden falsear ligeramente las mediciones. En miles de objetos, estas pequeñas diferencias pueden influir en el resultado final.

Las supernovas permiten después poner a prueba la energía oscura, nombre dado al fenómeno asociado con la aceleración de la expansión cósmica. En el modelo cosmológico estándar, este componente permanece constante a lo largo del tiempo. Unite no basta, por sí solo, para demostrar que evoluciona. Por ello, los investigadores combinaron sus mediciones con la radiación fósil del Big Bang y con mapas de distribución de las galaxias.

Con estos datos reunidos, un modelo con una energía oscura variable concuerda mejor con ciertas mediciones que un modelo en el que permanece constante. Estos resultados todavía no constituyen una prueba de que la energía oscura no sea constante; más bien refuerzan una anomalía ya observada en otros estudios recientes, especialmente los del Dark Energy Spectroscopic Instrument.

El catálogo Unite aún debe superar una etapa concreta. Los autores prevén hacer públicas las mediciones de distancia y las herramientas estadísticas asociadas después de que su artículo sea aceptado. Entonces, otros equipos podrán reproducir los cálculos, combinar estas supernovas con futuros estudios y comprobar si la discrepancia persiste con más datos.