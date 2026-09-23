🪐 Una enorme estructura de diez lados aparece en el polo sur de Saturno

Saturno acaba de revelar una nueva curiosidad: una gigantesca figura de diez lados se dibuja en su atmósfera, alrededor del polo sur.

Saturno es un planeta gigante compuesto principalmente de gas. La forma observada corresponde a una enorme onda atmosférica atrapada en una banda de vientos muy rápidos. Vista desde arriba del polo, esta onda dibuja diez lados, de ahí su nombre de decágono.

Saturno observado por Hubble el 29 de agosto de 2025, con una vista del polo sur que muestra la onda atmosférica de diez lados.

Crédito: NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong; procesamiento: A. Pagan.

El descubrimiento recuerda inmediatamente otra particularidad de Saturno. Su polo norte está rodeado por un famoso hexágono, una estructura de seis lados observada desde hace más de 40 años. Los astrónomos llevaban mucho tiempo buscando un fenómeno comparable en el hemisferio sur, sin encontrarlo. Las imágenes de la sonda Cassini, tomadas hasta 2017, no habían revelado ninguna estructura duradera de este tipo.

La situación cambió con nuevas observaciones. En 2024, astrónomos aficionados detectaron una ligera ondulación alrededor del polo sur. Los investigadores examinaron entonces imágenes del telescopio espacial Hubble. Descubrieron que la forma ya era perceptible en 2023 y que después se volvía más nítida a medida que avanzaban las observaciones realizadas hasta 2025.

Por tanto, este decágono no parece ser una simple disposición pasajera de unas pocas nubes. Hubble observa Saturno en varias longitudes de onda, que permiten estudiar diferentes altitudes de su atmósfera. La forma aparece en varios de estos niveles. Por tanto, la onda se extiende verticalmente por la atmósfera y acompaña a una potente banda de vientos.

Vista del polo sur de Saturno captada por Hubble con un filtro infrarrojo, donde el decágono atmosférico es claramente visible.

Crédito: NASA, ESA, STScI, A. Sánchez-Lavega, A. Simon, M. Wong; procesamiento: A. Pagan.

Otra diferencia con el hexágono del norte: el nuevo patrón parece seguir evolucionando. Las observaciones indican que se ha intensificado desde 2023. Los investigadores no saben exactamente cuándo apareció, porque el polo sur era difícil de observar desde la Tierra durante los años anteriores. Por tanto, su formación podría haberse producido entre las últimas observaciones de Cassini y su regreso al campo de visión de los telescopios terrestres.

Queda por comprender por qué los vientos de Saturno adoptan una forma geométrica tan regular. Una banda de vientos puede ondularse en lugar de seguir perfectamente un círculo. En ciertas condiciones, estas ondulaciones pueden formar varios grandes segmentos. A partir de ahora, los modelos tendrán que explicar por qué aparecen diez lados en el sur, mientras que seis persisten desde hace décadas en el norte.

Los investigadores continuarán siguiendo el decágono con Hubble y también desean estudiarlo con el telescopio espacial James Webb. Las próximas observaciones permitirán comprobar si sus diez lados permanecen estables, se desplazan o terminan desapareciendo. También ayudarán a determinar si esta nueva estructura puede durar varias décadas, como el hexágono del polo norte.