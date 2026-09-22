💓 Estas estrellas laten como corazones

Cincuenta nuevos sistemas estelares muestran variaciones de luminosidad según un patrón que recuerda a las pulsaciones regulares de un corazón.

Estos objetos no son estrellas solitarias. Cada uno reúne dos estrellas que giran una alrededor de la otra en una órbita muy alargada. Por ello pasan gran parte de su recorrido relativamente alejadas, y luego se acercan mucho a intervalos regulares. Es durante este acercamiento cuando su luz cambia de forma característica.

Representación artística de un sistema de «estrellas palpitantes» durante su acercamiento en una órbita muy alargada.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

La gravedad de cada estrella tira entonces con más fuerza de su compañera. Los dos astros pueden deformarse ligeramente, lo que modifica la cantidad de luz recibida desde la Tierra, y también pueden desencadenarse oscilaciones en el interior de las estrellas. En una curva que representa su luminosidad a lo largo del tiempo, el conjunto produce una forma que evoca un latido cardíaco.

Los astrónomos hablan así de «estrellas palpitantes», aunque evidentemente no hay ningún corazón en estos sistemas. Para detectar nuevos ejemplos, el equipo combinó dos tipos de mediciones. El telescopio espacial TESS siguió las variaciones de luminosidad. El programa APOGEE proporcionó mediciones del movimiento de las estrellas gracias a su luz.

Esta combinación permitió identificar 50 sistemas. A continuación, los investigadores ajustaron sus observaciones con un modelo que describía la variación de luz esperada. Así estimaron varias propiedades de las órbitas, como su duración, su forma muy alargada y su orientación con respecto a la Tierra.

En algunos sistemas que disponen de suficientes mediciones de APOGEE, el equipo también puede obtener información sobre la masa de la estrella compañera. Estos datos permiten estudiar qué ocurre cuando dos estrellas se acercan periódicamente sin necesariamente entrar en contacto.

El interés va más allá de la simple búsqueda de objetos inusuales. Las deformaciones provocadas por la gravedad pueden poner en movimiento la materia estelar: al observar las oscilaciones resultantes, los astrónomos disponen de un medio indirecto para estudiar el interior de una estrella, normalmente oculto a la vista.

La nueva muestra ofrece ahora 50 objetivos adicionales para medir con mayor precisión el efecto de los acercamientos repetidos. Las observaciones prolongadas podrán precisar las masas y las órbitas, y después relacionar estos parámetros con las oscilaciones observadas en cada estrella.