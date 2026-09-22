💓 Estas estrelas pulsam como corações

Cinquenta novos sistemas estelares apresentam variações de luminosidade segundo um padrão que lembra as pulsações regulares de um coração.

Esses objetos não são estrelas solitárias. Cada um reúne duas estrelas que giram uma em torno da outra em uma órbita muito alongada. Assim, elas passam grande parte de sua trajetória relativamente afastadas e depois se aproximam bastante em intervalos regulares. É durante essa passagem próxima que sua luz muda de maneira característica.

Ilustração artística de um sistema de “estrelas pulsantes” durante sua passagem próxima em uma órbita muito alongada.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

A gravidade de cada estrela puxa então sua companheira com mais força. Os dois astros podem se deformar ligeiramente, o que altera a quantidade de luz recebida da Terra, e oscilações também podem ser desencadeadas no interior das estrelas. Em um gráfico que representa sua luminosidade ao longo do tempo, o conjunto produz uma forma que lembra um batimento cardíaco.

Os astrônomos chamam esses objetos de “estrelas pulsantes”, embora evidentemente não haja nenhum coração nesses sistemas. Para identificar novos exemplos, a equipe combinou dois tipos de medições. O telescópio espacial TESS acompanhou as variações de luminosidade. O programa APOGEE forneceu medições do movimento das estrelas com base em sua luz.

Essa combinação permitiu identificar 50 sistemas. Em seguida, os pesquisadores ajustaram suas observações a um modelo que descreve a variação esperada da luz. Assim, estimaram várias propriedades das órbitas, incluindo sua duração, sua forma muito alongada e sua orientação em relação à Terra.

Para alguns sistemas que dispõem de medições APOGEE suficientes, a equipe também pode obter informações sobre a massa da estrela companheira. Esses dados permitem estudar o que acontece quando duas estrelas se aproximam periodicamente sem necessariamente entrarem em contato.

O interesse vai além da simples busca por objetos incomuns. As deformações provocadas pela gravidade podem colocar a matéria estelar em movimento: ao observar as oscilações resultantes, os astrônomos dispõem de uma maneira indireta de estudar o interior de uma estrela, normalmente oculto à vista.

Agora, a nova amostra oferece 50 alvos adicionais para medir com mais precisão o efeito das aproximações repetidas. Observações prolongadas poderão determinar com mais precisão as massas e as órbitas e, depois, relacionar esses parâmetros às oscilações observadas em cada estrela.