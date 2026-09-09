Los modelos de inteligencia artificial sometidos a una fuerte presión toman una mala decisión relacionada con la integridad científica aproximadamente en uno de cada tres casos.

Las herramientas de inteligencia artificial ya pueden ayudar a los investigadores a analizar datos, escribir código o examinar resultados. Pero surge una pregunta cuando estos sistemas participan cada vez más en el trabajo científico: ¿reaccionan correctamente cuando una solicitud entra en conflicto con las reglas de la investigación?

Ilustración de IA

Para medirlo, unos investigadores crearon IntegrityBench. Este banco de pruebas enfrenta a los modelos a 36 pares de tareas que abarcan tres ámbitos y cuatro etapas de la investigación. Las situaciones se centran, entre otras cosas, en reconocer un comportamiento incorrecto, elegir una acción adecuada y tomar decisiones a partir de los documentos proporcionados.

El equipo probó 18 variantes de modelos recientes. Cada situación podía incluir cinco niveles de presión, desde un contexto poco exigente hasta una presión intensa. Esta podía ser explícita, por ejemplo, cuando una instrucción empujaba directamente hacia una conducta incorrecta. También podía estar integrada de forma más discreta en el contexto.

En el nivel máximo de presión, los modelos fallan en aproximadamente una de cada tres decisiones críticas. Un mayor tamaño o una capacidad de razonamiento superior no reduce sistemáticamente estos errores. Este resultado demuestra que mejorar el rendimiento general de un modelo no garantiza automáticamente mejores decisiones frente a las reglas de la investigación.

El tipo de presión también cambia la naturaleza de los errores. Una solicitud orientada explícitamente hacia una mala práctica lleva al modelo a aceptarla con más frecuencia. En cambio, una formulación indirecta puede provocar demasiados rechazos. En este segundo caso, la IA bloquea a veces una tarea científica legítima.

En otras palabras, aparecen dos riesgos opuestos. Un sistema demasiado permisivo puede facilitar una mala práctica científica. Un sistema demasiado prudente puede impedir un trabajo normal y reducir su utilidad. Los autores también constatan que una buena decisión no siempre depende de clasificar correctamente la solicitud.

Estos resultados proceden de un banco de pruebas controlado. El estudio, depositado en arXiv el 3 de junio de 2026, proporciona sobre todo un método para comparar los sistemas y detectar con precisión sus puntos débiles.

El siguiente paso consiste en probar más situaciones, especialmente con documentos científicos reales y contextos próximos al trabajo cotidiano. Esto permitirá comprobar si aparecen los mismos errores cuando la IA interviene en procesos de investigación más largos.