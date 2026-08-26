🌬️ James-Webb detecta el gas interestelar que atraviesa nuestro sistema solar

El sistema solar atraviesa permanentemente un gas muy difuso procedente del espacio entre las estrellas.

James-Webb acaba de detectar directamente helio en una gran parte de sus observaciones. Esta señal, que a menudo se considera un simple fondo molesto, ahora puede servir para estudiar nuestro entorno galáctico cercano.

La magnetosfera y la heliosfera del Sol

Este helio pertenece al medio interestelar, el gas presente entre las estrellas de la Vía Láctea. El Sol se desplaza a través de esta materia junto con sus planetas. Algunos átomos de helio pueden penetrar profundamente en el sistema solar antes de ser modificados por la radiación solar.

El descubrimiento procede de antiguas observaciones realizadas con James-Webb para otras investigaciones. Al volver a examinarlas, los astrónomos encontraron la firma del helio en aproximadamente el 80 % de los datos adecuados para su estudio. Por tanto, el gas ya estaba presente en numerosas observaciones sin que se hubiera buscado directamente.

Sin embargo, la señal cambia mucho con el tiempo. En una misma dirección, su intensidad puede variar considerablemente en tan solo unas horas o unos días. Estos cambios rápidos sorprendieron a los investigadores y aún no se comprenden bien.

La posición de James-Webb también desempeña un papel. La gravedad del Sol concentra ligeramente los átomos de helio que pasan cerca. Detrás del Sol se forma así una región donde este gas es más abundante. Cuando el telescopio atraviesa esta zona, la señal se vuelve claramente más intensa.

La actividad solar también parece modificar este flujo. Cuando el Sol está más activo, su radiación puede arrancar un electrón a los átomos de helio. Entonces resulta más difícil detectarlos mediante el método utilizado en este estudio.

Este descubrimiento tiene un doble interés. Los astrónomos tendrán que tener en cuenta esta señal en algunas observaciones de James-Webb. Pero también disponen de una nueva herramienta para seguir el gas interestelar a lo largo del tiempo y comprender mejor por qué su presencia varía tan rápidamente alrededor del Sol.