🌬️ James-Webb detecta o gás interestelar que atravessa nosso Sistema Solar

O Sistema Solar atravessa permanentemente um gás muito difuso vindo do espaço entre as estrelas.

O James-Webb acaba de detectar diretamente hélio em uma grande parte de suas observações. Esse sinal, muitas vezes considerado apenas um fundo incômodo, agora pode ser usado para estudar nosso ambiente galáctico próximo.

A magnetosfera e a heliosfera do Sol

Esse hélio pertence ao meio interestelar, o gás presente entre as estrelas da Via Láctea. O Sol se desloca através dessa matéria com seus planetas. Alguns átomos de hélio podem penetrar profundamente no Sistema Solar antes de serem modificados pela radiação solar.

A descoberta vem de antigas observações realizadas com o James-Webb para outras pesquisas. Ao reexaminá-las, os astrônomos encontraram novamente a assinatura do hélio em cerca de 80% dos dados adequados ao estudo. O gás já estava presente em muitas observações sem ter sido procurado diretamente.

O sinal, porém, muda muito com o tempo. Na mesma direção, sua intensidade pode variar bastante em apenas algumas horas ou alguns dias. Essas mudanças rápidas surpreenderam os pesquisadores e ainda são pouco compreendidas.

A posição do James-Webb também desempenha um papel. A gravidade do Sol concentra levemente os átomos de hélio que passam nas proximidades. Atrás do Sol, forma-se assim uma região onde esse gás é mais abundante. Quando o telescópio atravessa essa zona, o sinal fica nitidamente mais forte.

A atividade solar também parece modificar esse fluxo. Quando o Sol está mais ativo, sua radiação pode retirar um elétron dos átomos de hélio. Eles se tornam então mais difíceis de detectar pelo método utilizado neste estudo.

Essa descoberta tem um duplo interesse. Os astrônomos terão de levar esse sinal em conta em algumas observações do James-Webb. Mas também dispõem de uma nova ferramenta para acompanhar o gás interestelar ao longo do tempo e entender melhor por que sua presença varia tão rapidamente ao redor do Sol.